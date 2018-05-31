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Натюрморт представителя «Парижской школы» Осипа Любича передан в Национальный художественный музей

01.06.2018 21:52 — Разное | ОНТ  
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Из Швейцарии с Любичем. «Натюрморт» кисти уроженца Гродно 1 июня торжественно передан в музейный фонд Беларуси. Безвозмездно! Оплатил работу яркого представителя легендарной «Ecole de Paris» меценат. Доставили картину сотрудники нашей дипмиссии в Берне.

Современники называли Осипа Любича «созерцателем жизни». Отныне и земляки увидят то, что любил гродненец с бульвара Монпарнас. Войдёт в собрание Национального художественного, как «Натюрморт с кувшином». Дата – вот в чём вопрос. Не указана. Зато сразу три автографа. Когда ещё посмотрите по тусторону рамы.

Атанасиос Акратос, почётный консул Беларуси в Цюрихе (Швейцария): «Купил её на аукционе в Израиле. Что касается стоимости, об этом истинные джентльмены обычно молчат. Здесь ценность в том, что работа теперь в музее. Любовь к Беларуси у меня от жены. Она – ваша».

«Натюрморт» – второе подношение родине супруги от швейцарского гражданина с греческими корнями. Зимой передарил «Маленький букет цветов», вручённый в 1932 некой Грете самим Любичем. С рисунком от дочери художника – новая мини-коллекция.

Екатерина Изофатова, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси: «Очень важна реактулизация и концентрация всего этого наследия, чтобы посмотреть и прочувствовать целостную картину ХХ века».

Возвращение началось пять лет назад. С передачи семьёй Сэма Царфина (родное местечко – Смиловичи) полотна «Синий неф». Следом был его «Строевой лес». Две акватинты с росчерком витебского Шагала – вклад коммерческого банка.

В постоянной экспозиции так называемое «искусство эмигрантов» представлено весьма фрагментарно. Сейчас – только тремя гравюрами Роберта Генина (малая родина – под Климовичами). Даже Шагала убрали – на время выставки из Пекина «Китайская живопись идеи». «Парижане» получат свой угол на исторической родине после создания первого в стране «Музейного квартала».

Керамика Пикассо, кстати, тут тоже с белорусским провенансом. В 1970-х из Парижа с любовью – от нашей Нади Ходасевич-Леже (родное село – под Витебском). Эти три работы ассистентки Малевича (и он не чужой) выявлены в Швейцарии и выкуплены. Скоро передадут.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии: «Есть ещё одна работа, обнаруженная, опять же, в частной коллекции в Берне. И мы ведём поиски спонсоров. Потому что искусство – недёшево, но оно того стоит. Дипломатия на сегодняшний день не зацикливается только на торговле, на экспорте, но и на возвращении национальных культурных ценностей».

Каталог весеннего вернисажа Любича – в парижской галерее «Монпарнас». Две трети экспонатов проданы! Спрос растёт. Спешим «созерцать жизнь». Датировать картины гродненца сложно. Он писал каждый день. Прожил 94 года.  

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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​Из Швейцарии с Любичем. «Натюрморт» кисти уроженца Гродно 1 июня торжественно передан в музейный фонд Беларуси. Безвозмездно! Оплатил работу яркого...
 
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