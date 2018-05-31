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В Гродно съехались участники и гости 12-го фестиваля национальных культур

01.06.2018 21:52 — Разное | ОНТ  
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Целое лето фестивалей начинается в Беларуси. Сезон открывают грандиозным праздником в Гродно – знаменитый фестиваль Национальных культур на этот раз обещает собрать около 200 тысяч гостей. Сейчас праздник готовится к открытию – большому шествию. По главной фестивальной улице пройдут представители 37-ми диаспор, живущих в нашей стране.

Мелодия из-под струн бузуки в белорусском маршрутном автобусе звучит, скорее всего, впервые. Фестиваль славится необычными сторонами праздника. Создавая атмосферу Эллады, белорусские греки (или греческие белорусы) въезжали в фестивальный Гродно. И вместе с делегациями в город прибывал праздник.

Хотя многие предпочли скрыть костюмы и инструменты в чехлах, чтобы как можно эффектнее появиться вечером на шествии диаспор. Впервые за 12-летнюю историю в этом году на фестивале появился дух соревнования. Победит, конечно, многонациональная дружба, но вот гран-при получит тот, кто ярче покажет себя. Командам это добавило азарта, а гостям – ожидания чего-то особенного.

Но всё-таки в эти дни каждый здесь будет хвалить свою историческую родину. Архитектура Гродно когда-то буквально сама подсказала уникальную идею фестиваля: каждой диаспоре – свой уютный двор. В этом году тема – «народные забавы». Завтра они обеспечат гостям и азарт, и экстрим. Уже сегодня здесь можно было набрести, например, на строящуюся по всем законам казахскую юрту.

А 2 июня вдоль главных улиц города возникнут филиалы 37-ми стран мира. И желающих побывать в гостях у каждого здесь с каждой минутой становится всё больше.

В эти дни в Гродно открыли памятник полководцу Давиду Городенскому, запустили водное такси, организовывают модные флеш-мобы и проводят выставки. Гостям есть чему удивиться, а местным – чем гордиться!

Главный день фестиваля – завтра, но уже сейчас понятно, что Гродно спать не будет. Церемония открытия продолжится большим концертом, где популярные белорусские артисты выступят в необычных амплуа с национальным колоритом разных стран. Он организован при поддержке телеканала ОНТ. Телеверсию смотрите в воскресенье.

Прогулку по Гродно в эти дни можно сравнить с прогулкой по глобусу. Только масштаб карты мира уменьшается до нескольких шагов и те, кого на земном шаре разделяют десятки тысяч километров, здесь тепло приветствуют друг друга за руку.

Шествие диаспор уже в 12-й раз открывает фестиваль, и с этого момента Гродно на три дня официально становится самым многонациональным городом Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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​Целое лето фестивалей начинается в Беларуси. Сезон открывают грандиозным праздником в Гродно – знаменитый фестиваль Национальных культур на этот раз обещает...
 
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