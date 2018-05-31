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«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур
Новости Беларуси. В Гродно съехались сотни туристов со всего мира. В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки концертов, выставки, флешмобы, ресторан под открытым небом, а центральное место на фестивале займут подворья народов мира – 35 диаспор. Все это будет 2 июня, а сегодня – первый день знакомств и открытий.
Первые впечатления у нашего корреспондента Галины Буро.
Галина Буро, СТВ:
Слава фестиваля национальных культур дошла и до Норвегии. В Гродно приехала целая группа скандинавов. В Беларуси они впервые. Среди них Магне Версланд, которому сегодня не помешает купить лотерейный билет, ведь удача на его стороне: мужчина стал 25-тысячным безвизовым туристом.
Магне Версланд, турист (Норвегия):
В Коложском парке тоже звучали речи на разных языках мира. Но все эти люди не туристы, а жители одной гостеприимной страны – Беларуси.
Уже стало доброй традицией на фестивале расширять аллею Дружбы народов. Представители диаспор высадили деревья своих стран – магнолию, кедровую сосну, липу и бук.
Абдулла Альмохамид, представитель арабской диаспоры:
Выросли в Гродно и новые туристические объекты. Смотровая площадка на Немане с изящной беседкой-ротондой. На ее куполе – фестивальный цветик-семицветик – символ единства народов нашей страны.
Лилия Дранчевская, жительница Гродно:
Также в городе появился четырехметровый памятник князю Давыду Городенскому, защитнику Гродно от крестоносцев.
Галина Буро:
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Новости Беларуси. В Гродно съехались сотни туристов со всего мира. В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур, сообщили в программе...
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