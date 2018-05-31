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«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

01.06.2018 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно съехались сотни туристов со всего мира. В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Десятки концертов, выставки, флешмобы, ресторан под открытым небом, а центральное место на фестивале займут подворья народов мира – 35 диаспор. Все это будет 2 июня, а сегодня – первый день знакомств и открытий.

Первые впечатления у нашего корреспондента Галины Буро.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Галина Буро, СТВ:
В Гродно заканчиваются последние приготовления к торжественному открытию фестиваля. По центральной улице города пройдет театрализованное шествие представителей национальных диаспор. Это один из самых зрелищных моментов карнавала для туристов. Не удивительно, что гродненские гостиницы на период фестиваля переполнены.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Слава фестиваля национальных культур дошла и до Норвегии. В Гродно приехала целая группа скандинавов. В Беларуси они впервые. Среди них Магне Версланд, которому сегодня не помешает купить лотерейный билет, ведь удача на его стороне: мужчина стал 25-тысячным безвизовым туристом.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Магне Версланд, турист (Норвегия):
Моя знакомая из Беларуси много рассказывала о Гродно, а также о фестивале. Поэтому именно на фестиваль мы решили приехать. Я хотел увидеть одну из бывших республик Советского Союза. Но я приятно впечатлен: у вас все прогрессивнее, чем я думал, и все очень и очень по-европейски.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

В Коложском парке тоже звучали речи на разных языках мира. Но все эти люди не туристы, а жители одной гостеприимной страны – Беларуси.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Уже стало доброй традицией на фестивале расширять аллею Дружбы народов. Представители диаспор высадили деревья своих стран – магнолию, кедровую сосну, липу и бук.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Абдулла Альмохамид, представитель арабской диаспоры:
В моей стране национальное дерево финиковая пальма. У нас их очень много. И вообще финиковая пальма считается деревом жизни. Она даже изображена на национальном флаге.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Выросли в Гродно и новые туристические объекты. Смотровая площадка на Немане с изящной беседкой-ротондой. На ее куполе – фестивальный цветик-семицветик – символ единства народов нашей страны.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Лилия Дранчевская, жительница Гродно:
Сейчас очень красиво, уютно стало так. Вообще город очень красивый! Праздники, они делают всех добрее.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Также в городе появился четырехметровый памятник князю Давыду Городенскому, защитнику Гродно от крестоносцев.

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

«Праздники, они делают всех добрее»: в Гродно начался XII фестиваль национальных культур

Галина Буро:
В ночном небе жители и гости Гродно увидят фейерверк, а на стенах Нового замка – световое 3D-mapping шоу.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно съехались сотни туристов со всего мира. В безвизовой зоне Беларуси начался 12 фестиваль национальных культур, сообщили в программе...
 
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