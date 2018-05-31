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«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

01.06.2018 20:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы лучшим из лучших подарили по-настоящему запоминающийся подарок – экскурсию по Дворцу Независимости. Всего пригласили более полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости смогли пройтись по главным залам и осмотреть те места, где без преувеличения пишется история страны. Зеленый зал, где проходила знаменитая встреча «нормандской четверки», Каминный – для общения тет-а-тет, музей и даже зимний сад.

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Здесь проходят переговоры с мировыми лидерами и зарубежными делегациями, вручают госнаграды и поздравляют наших именитых олимпийцев, проводят пресс-конференции для мировых СМИ. Несмотря на привычную сдержанность, гости не выпускали телефоны из рук.

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Виталий Крез, заместитель начальника управления – начальник отдела управления связи Государственного пограничного комитета Беларуси:
Красиво – раз. Все говорят, что это сделано руками белорусов, в Беларуси. Впечатления хорошие. Находясь здесь понимаешь, что тоже где-то становишься частичкой исторических событий, которые происходили здесь.

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Роман Волосников, старший офицер управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси:
Взяли с собой фотоаппарат, чтобы, когда будем ходить по залам, сфотографировать офицеров, сфотографировать места, где Президент принимал крупные делегации.

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Александр Макаревич, начальник управления кадров Государственного пограничного комитета Беларуси:
Поражает буквально все. За столь короткие сроки построили такое здание с хорошим таким смыслом. Раритетные какие-то вещи, узоры, стиль, в котором все исполнено.

«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Помимо уникальных исторических фактов, гостям было интересно узнать про необычные архитектурные и интерьерные решения. К примеру о том, что в оформлении залов участвовали именно белорусские мастера, которые продумывали все до мелочей: закупали 3000 метров воздушных, легких и при этом шумонепроницаемых штор и даже выбирали трехтонную люстру – один из самых огромных осветительных приборов в мире.

Подобные экскурсии для широкого зрителя – не первый опыт Дворца Независимости. Его двери уже открывали для ученых, музыкантов, спортсменов, многодетных семей, талантливой молодежи, военных.

 
 
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Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы лучшим из лучших подарили по-настоящему запоминающийся подарок – экскурсию по Дворцу Независимости. Всего...
 
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