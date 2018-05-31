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«Евроопт» открыл новый магазин в микрорайоне Брилевичи

01.06.2018 22:06 — Разное | ОНТ  
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Круглая цифра! Самый крупный ритейлер страны открыл новый магазин. Причём он оказался не только долгожданным, но и юбилейным. Теперь в сети «Евроопт» – 600 торговых объектов (они есть практически в каждом уголке страны). На открытии маркета, в котором не только приятные цены, большой выбор, но и хорошее настроение, побывала и наша съёмочная группа.

Для столичного микрорайона Брилевичи открытие нового магазина стало важным событием. До «Евроопта» здесь уже был другой «продуктовый», но появление по соседству знакомого на всю страну логотипа не могло не радовать.

Кто-то сразу пришёл с большим списком продуктов, а кто-то – пока прицениться. В ассортименте – 12,5 тысяч товаров. Необходимое найдёт каждый. И, чтобы сэкономить, не нужно далеко ехать – хорошая новость прежде всего для молодых мам, которых полно здесь с малышами. Да и с коляской – очень удобно.

Тем временем на площадке перед магазином развернулся настоящий праздник. Здесь же – красочное цирковое шоу и хиты от знаменитых белорусов. Летний сезон в разгаре, так что всем гостям рассказали и показали, как правильно приготовить сочный шашлык. Новый магазин – не только покупки, а ещё и настроение

«Евроопт» в Брилевичах – так называемый «тысячник», то есть торговая площадь в нём –около 1000 квадратных метров. Подобных супермаркетов немало открыто и в столице, и в крупных областных городах. Но особенное значение они имеют для районных центров. Ждут прихода качественного сервиса и на селе.

Филипп Артёменко, директор по розничной торговле сети «Евроопт»: «Каждый сельский житель достоин приобретать товары высокого качества по хорошим доступным ценам у себя в населённых пунктах. Население малых городов и населённых пунктов составляет около двух миллионов жителей. И мы считаем, что они заслуживают сделать покупки комфортными у себя. Мы готовы этот сервис предложить».

Особенно в «Год малой родины» компания «Евроопт» внимательна к жителям глубинки. Магазины открываются в посёлках, где живут не меньше двухсот человек. В небольших деревнях богатый ассортимент предлагают автолавки. Причём цены в мобильных маркетах не поднимаются выше «городских». 

 
Теги: Новости
 
 
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​Круглая цифра! Самый крупный ритейлер страны открыл новый магазин. Причём он оказался не только долгожданным, но и юбилейным. Теперь в сети «Евроопт» – 600...
 
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