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Трамп уверен в стремлении Пхеньяна к денуклеаризации, он не собирается тратиться на модернизацию Северной Кореи

01.06.2018 22:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Пхеньяне, по его мнению, действительно стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я думаю, что они этого хотят. Я знаю, что они хотят это сделать", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Они (КНДР- ИФ) хотят развиваться как страна, и это произойдет, я не сомневаюсь", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом он подчеркнул, что в случае нормализации отношений с КНДР, основные затраты на модернизацию этой страны возьмут на себя такие страны как Южная Корея, Япония, Китай. "Это их соседи, а не наши", - сказал президент.

"Я не думаю, что мы будем много на это тратить", - добавил Д.Трамп.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Пхеньяне, по его мнению, действительно стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. "Я думаю, что они...
 
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