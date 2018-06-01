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СБ ООН 25 июня проведет всесторонний анализ ближневосточного кризиса

01.06.2018 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин будет представлять Россию на заседании Совета Безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке", которое пройдет 25 июня, сообщил председатель СБ в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В июне кресло председателя Совета перешло постоянному члену Совета - России.

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проведут комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, запланировано 25 июня на 11:00 по времени Нью-Йорка (18:00 мск).

"Это мероприятие не министерского уровня, но мы приветствуем участие на высоком уровне. Россию на встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", - сказал В.Небензя журналистам на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия "рассматривает данное заседание как хорошую возможность провести всесторонний анализ истоков кризиса в регионе".

Накануне В.Небензя сообщил журналистам, что Россия хочет сделать основной темой своего председательства ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке.

О необходимости провести комплексный обзор ситуации в ближневосточном регионе много раз заявляли представители РФ, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.

 
 
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин будет представлять Россию на заседании Совета Безопасности по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на...
 
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