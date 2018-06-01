История с Бабченко помогла получить список из 47 потенциальных жертв и уведомить об опасности ряд известных журналистов - генпрокурор Украины

При расследовании покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко следствие законно прибегло к имитации его убийства, что позволило получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами, а также более точную информацию касательно предполагаемых целей, заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты... Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Также благодаря этим оперативным мероприятиям стало известно, что после заказа убийства А.Бабченко организатор предложил исполнителю, который действовал в сотрудничестве с СБУ, убить еще двух человек. "При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы", - уточнил генпрокурор.

"Задержание Г. (организатора - ИФ) до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - подчеркнул Ю.Луценко.

Генпрокурор Украины также отметил, что такая имитация убийства предусмотрена статьей 271 УПК и "использовалась более 30 раз за последние 2,5 года".

Позже в этот день Ю.Луценко в эфире "Радио НВ" сообщил, что на встрече фигурантов списка с украинскими правоохранителями присутствовали 17 человек, которым было предложено запросить предоставление охраны.

"Всем присутствующим - а их было 17 - была продемонстрирована руководителем СБУ та часть информации, которая необходима для осознания степени угрозы, источники происхождения этой угрозы, как мы получили эту информацию... После этого 17 лиц пошли работать со следователями, которые должны получить от них официальное заявление о предоставлении охраны. А кто этого не хочет - это право этого человека", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что степень защиты каждого их них выбирает представитель Министерства внутренних дел в индивидуальной беседе.

Генпрокурор отметил, что все 17 человек подписали согласие о неразглашении.

Как сообщалось, вечером 29 мая появилась информация об убийстве А.Бабченко, но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "убийства" А.Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Утверждалось, что всего организатор преступления готовил устранение 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.