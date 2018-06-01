Руководители Госконтроля посетили Ждановичский детский дом

В День защиты детей традиционно подшефный Ждановичский детский дом посетило руководство Госконтроля.

Тепло и уют здесь обрели 35 детей с особенностями психофизического развития в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Компенсировать нехватку самого важного – заботы родителей – помогает не только коллектив, но также шефы и меценаты. После вручения подарков праздник продолжился в музыкальном зале.