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Руководители Госконтроля посетили Ждановичский детский дом
В День защиты детей традиционно подшефный Ждановичский детский дом посетило руководство Госконтроля.
Тепло и уют здесь обрели 35 детей с особенностями психофизического развития в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Компенсировать нехватку самого важного – заботы родителей – помогает не только коллектив, но также шефы и меценаты. После вручения подарков праздник продолжился в музыкальном зале.
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В День защиты детей традиционно подшефный Ждановичский детский дом посетило руководство Госконтроля.
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