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Соглашение о приоритетах партнёрства между Беларусью и Европейским союзом проходит экспертное согласование
И будет готово через несколько недель. Об этом сегодня в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Меморандум о принципах, целях и задачах сотрудничества на период до 2020 года поможет сторонам снять в первую очередь политические барьеры в совместной работе, а также начать активнее заниматься реализацией экономических и гуманитарных проектов.
Общение с Йоханнесом Ханом стало одним из пунктов рабочего визита Владимира Макея в Брюссель. Накануне также состоялись переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Продолжила программу визита серия встреч в бельгийском МИДе. Обсуждали, в первую очередь, двусторонние отношения. Беларусь и Бельгия подтвердили готовность увеличивать товарооборот. По итогам прошлого года он составил 370 миллионов долларов.
Кроме этого, Владимир Макей передал официальное уведомление своему коллеге о поддержке Бельгии на ближайших выборах в постоянные члены Совета безопасности ООН.
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Соглашение о приоритетах партнёрства между Беларусью и Европейским союзом проходит экспертное согласование
И будет готово через несколько недель. Об этом сегодня в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на...
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