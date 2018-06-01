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​Соглашение о приоритетах партнёрства между Беларусью и Европейским союзом проходит экспертное согласование

01.06.2018 22:16 — Разное | ОНТ  
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И будет готово через несколько недель. Об этом сегодня в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. 

Меморандум о принципах, целях и задачах сотрудничества на период до 2020 года поможет сторонам снять в первую очередь политические барьеры в совместной работе, а также начать активнее заниматься реализацией экономических и гуманитарных проектов.

Общение с Йоханнесом Ханом стало одним из пунктов рабочего визита Владимира Макея в Брюссель. Накануне также состоялись переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 

Продолжила программу визита серия встреч в бельгийском МИДе. Обсуждали, в первую очередь, двусторонние отношения. Беларусь и Бельгия подтвердили готовность увеличивать товарооборот. По итогам прошлого года он составил 370 миллионов долларов. 

Кроме этого, Владимир Макей передал официальное уведомление своему коллеге о поддержке Бельгии на ближайших выборах в постоянные члены Совета безопасности ООН.

 
 
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И будет готово через несколько недель. Об этом сегодня в Брюсселе заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на...
 
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