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Хоккей: Михаил Карнаухов остаётся в минском «Динамо»
Вратарь сборной Беларуси по хоккею Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» и будет играть за клуб ещё два года.
Карнаухов провёл в «Динамо» четыре сезона и никогда не был в клубе основным голкипером. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 8 матчей. Его показатель надежности – 91,5% отражённых бросков. Предложения о продлении контрактов белорусский клуб КХЛ сделал так же Евгению Лисовцу, Егору Шаранговичу, Артуру Гаврусу, Дмитрию Буйницкому и Куинтону Хаудену.
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Вратарь сборной Беларуси по хоккею Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» и будет играть за клуб ещё два года.
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