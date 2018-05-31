Хоккей: Михаил Карнаухов остаётся в минском «Динамо»

Вратарь сборной Беларуси по хоккею Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» и будет играть за клуб ещё два года.

Карнаухов провёл в «Динамо» четыре сезона и никогда не был в клубе основным голкипером. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 8 матчей. Его показатель надежности – 91,5% отражённых бросков. Предложения о продлении контрактов белорусский клуб КХЛ сделал так же Евгению Лисовцу, Егору Шаранговичу, Артуру Гаврусу, Дмитрию Буйницкому и Куинтону Хаудену.