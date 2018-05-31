Дональд Трамп подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится

Президент США Дональд Трамп всё же подтвердил своё согласие на проведение исторических переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они намечены на 12 июня.

Местом встречи политиков-антагонистов станет Сингапур. Напомним, ранее Трамп объявлял о нежелании видеться с Ким Чен Ыном, ссылаясь на агрессивную риторику Пхеньяна. Однако через некоторое время заявил, что всё-таки готов к переговорам.

Впрочем, Трамп отметил, что подписания каких-либо документов 12 июня он не планирует.