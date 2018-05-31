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Два трогательных клипа в День защиты детей от юных брестчан и их родителей
01.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сразу два невероятно трогательных и красивых клипа от Брестской медиашколы "ZELЁNKA" и творческой студии "МагалиФФ" были опубликованы сегодня к международному дню защиты детей.
Детство - это то уникальное состояние души, которое каждый должен пронести через всю жизнь.
И пусть наши дети не спешат взрослеть, а мы не забываем, что каждый взрослый в душе немного ребёнок.
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Сразу два невероятно трогательных и красивых клипа от Брестской медиашколы "ZELЁNKA" и творческой студии "МагалиФФ" были опубликованы сегодня к международному дню...
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