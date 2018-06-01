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Тренер минского "Динамо": Надоело бомжевать уже
Главный тренер столичного «Динамо» Сергей Гуренко на послематчевой пресс-конференции рассказал, что он остался недоволен
— Нужно реализовывать моменты. А то имели преимущество, нагнетали у ворот соперника, а забили только на последних минутах. Хотя, конечно, трудно вскрывать оборону, когда обороняется 10 человек. В этом случае нужно фланги включать. Так что результатом доволен, игрой — нет. Можем лучше.
Постоянные затяжки времени со стороны Веремко? Ну, для этого судьи есть. Они должны контролировать ситуацию, когда вратарь устраивает цирк.
— Довольны, как на вашу команду ходят зрители?
— Буду доволен, когда у нас появится свой стадион. Неважно, как он будет называться. Надоело бомжевать уже. Хочется жить в своем доме, а не в чужом.
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Гуренко остался недоволен игрой "Динамо" против "Минска" и заявил, что ему надоело бомжевать и хочется жить в своем доме.
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