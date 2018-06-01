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В Колумбии застрелили футболиста

01.06.2018 22:43 — Разное | Tut.by  
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Нападающий колумбийского «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда убит сегодня в Кали, сообщает Universal. Преступление было совершено в доме игрока «Толуки» Кристиана Борхи.

По сведениям полиции, убийца пришел на вечеринку игроков, чтобы выяснить с Пеньярадой отношения из-за девушки. Он произвел несколько выстрелов, в результате чего также был ранен полузащитник «Кортулуа» Эссьен Искьердо. Пострадавший был доставлен в больницу.

Отметим, это не первое убийство футболиста в Колумбии. В 1994 году был застрелен вратарь Андрес Эскобар. Причиной убийства называют гол в свои ворота в матче чемпионата мира против США.

 
 
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Нападающий колумбийского "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда убит сегодня в Кали. Преступление было совершено в доме игрока "Толуки" Кристиана Борхи.
 
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