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В Колумбии застрелили футболиста
Нападающий колумбийского «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда убит сегодня в Кали, сообщает Universal. Преступление было совершено в доме игрока «Толуки» Кристиана Борхи.
По сведениям полиции, убийца пришел на вечеринку игроков, чтобы выяснить с Пеньярадой отношения из-за девушки. Он произвел несколько выстрелов, в результате чего также был ранен полузащитник «Кортулуа» Эссьен Искьердо. Пострадавший был доставлен в больницу.
Отметим, это не первое убийство футболиста в Колумбии. В 1994 году был застрелен вратарь Андрес Эскобар. Причиной убийства называют гол в свои ворота в матче чемпионата мира против США.
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Нападающий колумбийского "Кортулуа" Алехандро Пеньяранда убит сегодня в Кали. Преступление было совершено в доме игрока "Толуки" Кристиана Борхи.
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