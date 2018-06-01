Зовут на Запад и Восток. Зидану предложили работу за 50 миллионов евро в год

Едва Зинедин Зидан огорошил футбольный мир, заявив об уходе из «Реала», как интернет стал полниться слухами о заманчивых предложениях для легендарного француза.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Наиболее впечатляющая новость пришла с Ближнего Востока, из страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

По информации египетского бизнесмена Нагиба Савириса, Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему чемпионату мира, получая за свои труды баснословное вознаграждение.

— Зидан будет тренировать сборную Катара к чемпионату мира-2022 с зарплатой 50 миллионов евро в год на протяжении 4 лет. Деньги решают все? — написал Нагиб Савирис.





Насколько реален вариант переезда Зидана на работу в Катар, судить сложно. Можно лишь вспомнить, что в сентябре 2010 года француз был выбран послом катарской заявки на проведение ЧМ-2022. В декабре 2010-го года заявка Катара победила, а Зидан получил щедрое вознаграждениие за успешно выполненную миссию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на The Sun, интерес к Зидану проявило и руководство «Челси». Лондонский клуб готов немедленно предложить ему пост главного тренера.

В то же время итальянская La Gazzetta dello Sport отмечает, что не прочь видеть у себя Зидана и «Ювентус», где француз провел внушительную часть игровой карьеры.

Как известно, сам Зидан на пресс-конференции заявил , что не собирается прямо сейчас возглавить какую-нибудь команду и не ищет других вариантов. Но в СМИ еще ранее ходили слухи, что Зидан после ЧМ-2018 может возглавить сборную Франции.

Ну, а испанская газета As не удовлетворилась объяснениями Зидана об уходе и выдвинула свою версию отставки наставника с поста главного тренера «Реала».

По информации издания, причиной является то, что президент «Реала» Флорентино Перес собирался провернуть трансферы без одобрения Зидана. В частности, намеревался пригласить вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовского из «Баварии» и Неймара из ПСЖ.

Тренер также был обеспокоен неопределенностью с будущим в «Реале» Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, отмечает Sports.ru .