|
Зовут на Запад и Восток. Зидану предложили работу за 50 миллионов евро в год
Едва Зинедин Зидан огорошил футбольный мир,
Наиболее впечатляющая новость пришла с Ближнего Востока, из страны-хозяйки чемпионата мира-2022.
По информации египетского бизнесмена Нагиба Савириса, Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему чемпионату мира, получая за свои труды баснословное вознаграждение.
— Зидан будет тренировать сборную Катара к чемпионату мира-2022 с зарплатой 50 миллионов евро в год на протяжении 4 лет. Деньги решают все? —
Насколько реален вариант переезда Зидана на работу в Катар, судить сложно. Можно лишь вспомнить, что в сентябре 2010 года француз был выбран послом катарской заявки на проведение ЧМ-2022. В декабре 2010-го года заявка Катара победила, а Зидан получил щедрое вознаграждениие за успешно выполненную миссию.
Как сообщает
В то же время итальянская La Gazzetta dello Sport отмечает, что не прочь видеть у себя Зидана и «Ювентус», где француз провел внушительную часть игровой карьеры.
Как известно, сам Зидан на пресс-конференции
Ну, а испанская газета
По информации издания, причиной является то, что президент «Реала» Флорентино Перес собирался провернуть трансферы без одобрения Зидана. В частности, намеревался пригласить вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовского из «Баварии» и Неймара из ПСЖ.
Тренер также был обеспокоен неопределенностью с будущим в «Реале» Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Едва Зинедин Зидан огорошил футбольный мир, заявив об уходе из "Реала", как интернет стал полниться слухами о заманчивых предложениях для легендарного француза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)