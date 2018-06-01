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В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

Предшествовало этому театрализованное действо с участием рыцарей в средневековых костюмах. Сразу после него под звуки фанфар представили монумент собравшимся зрителям. В церемонии участвовали  заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, председатель горисполкома Мечислав Гой и меценат Анатолий Коробач. 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому


Приняли участие в мероприятии члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители Гродненской епархии Белорусской православной церкви. 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

 Это знаковое событие для города и его жителей, – отметил во время выступления Мечислав Гой. – И это не просто еще одно украшение города, а дань памяти выдающемуся земляку. Символично, что установлен памятник неподалеку от городских замков. Мест, где не раз принимались судьбоносные для белорусской и европейской истории решения. 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому


С постаментом скульптура полководца и государственного деятеля Великого княжества Литовского, героя западнобелорусских земель, возвышается почти на четыре метра. Суровый и уверенный взгляд воина, который не знал ни одного поражения в боях, направлен в сторону центральной площади города. В левой руке, положенной на сердце, он держит крест. Особую эмоциональность монументу придает вечное послание в камне: «Современники и потомки, жители Беларуси, смело и гордо смотрите на запад и на восток, на юг и на север. Помните подвиг наших предков и не сгибайте ни перед кем свою голову! Уважайте и берегите нашу Родину!» 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

Шрифты, которыми сделаны надписи на памятнике, – уникальные и разрабатывались специально для этой работы. Скульптура выполнена из гранита редкой породы светло-серого цвета, месторождение которого находится в Башкирии. Именно оттуда валун доставили в Минск для изготовления памятника. Автор скульптуры минчанин Сергей Оганов постарался максимально сохранить целостность гранитного монолита и в каменном «изображении» подчеркнул характер Давыда Городенского – непобедимого воина. 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

Покорная хозяину лошадь склонила голову. У подножия постамента в камне прорисованы очертания замка времен Великого княжества Литовского. С обратной стороны запечатлена Коложская церковь, рядом с которой, согласно легенде, был похоронен Давыд Городенский. 

– Идею создания памятника в Гродно вынашивали не один год. И ее воплощение стало возможно благодаря Гродненской епархии Белорусской православной церкви, меценату, слаженной работе городских организаций и служб, – добавил Мечислав Гой. 

В день открытия у памятника звучали не только приветственные речи и средневековые мелодии, но и молитва – служители церкви освятили монумент. 

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому
В Гродно торжественно открыли памятник Давыду Городенскому

 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Предшествовало этому театрализованное действо с участием рыцарей в средневековых костюмах. Сразу после него под звуки фанфар представили монумент собравшимся...
 
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