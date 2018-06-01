ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скидки на сосиски чуть не довели пенсионерок до драки

01.06.2018 22:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Видео с толпой покупательниц у лотка с акционными полуфабрикатами быстро разлетается по соцсетям.

Акция с пятидесятипроцентными скидками на сосиски и колбасу вызвала ажиотаж среди покупателей в одном из минских магазинов и чуть не спровоцировала драку, соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, передает "Спутник".

Один из магазинов в минском микрорайоне Чижовка устраивал акцию: на сосиски и колбасы предлагалась скидка в размере 50%. Такая распродажа не могла не вызвать ажиотажа среди покупателей — получить продукты вдвое дешевле захотели многие.

Однако акция чуть не привела к драке. Один из очевидцев заснял на видео, как у лотка с акционными колбасами и сосисками толкаются и спорят пенсионерки. В один момент между ними чуть было не завязалась драка — так сильно они хотели купить полуфабрикаты.

Подобный случай произошел в Минске и осенью 2017-го: за дешевую хурму в одном из магазинов покупатели были готовы в прямом смысле "давиться" — видео потом также долго ходило по социальным сетям и собирало многотысячные просмотры.

Многие вспоминают и случай открытия в Минске кафе Burger King — туда за бесплатной газировкой многие приходили с цистернами. На открытие Texas Kitchen и бесплатные бургеры люди и вовсе занимали очередь с ночи — так сильно белорусы любят экономить.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с толпой покупательниц у лотка с акционными полуфабрикатами быстро разлетается по соцсетям.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно съехались участники и гости 12-го фестиваля национальных культур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика