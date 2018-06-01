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3-х летний ребенок выпал из окна пятого этажа‍ в Кобрине

01.06.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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В Кобринском районе ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщил СМИ официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, однако уже сейчас известно, что несчастный случай произошел, 31.05.2018, в дневное время, около 14.00.

Ребенок залез на стол, затем забрался на подоконник, после чего, зацепившись за стоявший там горшок с цветком, выпал на улицу сквозь открытое окно. В квартире находилась мать пострадавшего, которая, однако, не следила за детьми.

Квартира, откуда выпал 3-летний мальчик, находится на 5 этаже. Ребенок сильно травмирован. Сейчас он находится в больнице.

 
 
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В Кобринском районе ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.
 
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