РФ выдала сама себя: в Москве фактически ждали убийства Бабченко, - замглавы СБУ

Согласно словам бывшего сотрудника спецслужбы, молниеносная реакция страны-агрессора России на «убийство» журналиста Аркадия Бабченко показала, что РФ «фактически ждала этого» и наверняка может быть причастна к подготовке покушения. В частности, Ягун сказал: «Я бы акцентировал не столько на появившемся заявлении МИД, сколько на факте возбуждения уголовного дела Следственным комитетом РФ. Потому что, по некоторым данным, уголовное дело было возбуждено через 7 минут, по другим - через 20 минут после того, как появилась первая новость о «смерти» Аркадия Бабченко. Это чрезвычайная скорость – получить информацию, согласовать ее с руководством, зарегистрировать ее в определенных органах, найти следователя, который будет вести дело».





Однако это не все, что может указать на вероятную причастность РФ к произошедшему. Ведь дополнительным обстоятельством, которое делает данную скорость еще более удивительной, является то, что о гибели Бабченко сообщили поздно вечером.