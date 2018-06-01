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РФ выдала сама себя: в Москве фактически ждали убийства Бабченко, - замглавы СБУ

01.06.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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Заместитель главы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун сделал заявление, касающееся недавней инсценировки убийства российского журналиста в Киеве Аркадия Бабченко, о чем пишет «Апостроф».

Согласно словам бывшего сотрудника спецслужбы, молниеносная реакция страны-агрессора России на «убийство» журналиста Аркадия Бабченко показала, что РФ «фактически ждала этого» и наверняка может быть причастна к подготовке покушения. В частности, Ягун сказал: «Я бы акцентировал не столько на появившемся заявлении МИД, сколько на факте возбуждения уголовного дела Следственным комитетом РФ. Потому что, по некоторым данным, уголовное дело было возбуждено через 7 минут, по другим - через 20 минут после того, как появилась первая новость о «смерти» Аркадия Бабченко. Это чрезвычайная скорость – получить информацию, согласовать ее с руководством, зарегистрировать ее в определенных органах, найти следователя, который будет вести дело». 


Однако это не все, что может указать на вероятную причастность РФ к произошедшему. Ведь дополнительным обстоятельством, которое делает данную скорость еще более удивительной, является то, что о гибели Бабченко сообщили поздно вечером. 

 
Теги: Новости
 
 
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Заместитель главы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун сделал заявление, касающееся недавней инсценировки убийства российского журналиста в...
 
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