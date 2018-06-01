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Общественный транспорт Минска перешёл на летний график
Новости Беларуси. Общественный транспорт перешел на летний график: с 1 июня и до конца августа количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах уменьшилось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Однако изменения не должны отразиться на комфорте пассажиров – интервалы движения существенно не увеличатся. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Минсктранса».
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Новости Беларуси. Общественный транспорт перешел на летний график: с 1 июня и до конца августа количество автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах...
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