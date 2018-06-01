Наскальные рисунки возрастом 2000 лет нашли в Китае

Местные жители в провинции Цинхай обнаружили 609 фрагментов древней живописи.

В основном на них изображены животные, человеческие фигуры и карты звёздного неба. О находке жители сообщили в администрацию региона.

Прибывшие на место специалисты, провели изучение работ и выяснили, что им более 2000 лет. Кроме этого, они считают, что вся композиция создавались в течении многих десятков лет.

Историки уверены, что эта наскальная живопись была создана народностью Цян, которая близкородственная к тибетцам и впервые упоминается в первом тысячелетии до нашей эры.