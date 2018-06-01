|
В метро Каракаса сделали бесплатный проезд из-за нехватки бумаги
Власти столицы приняли решение открыть турникеты для всех желающих, сообщает Reuters.
Венесуэла находится в условиях жёсткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.
Дошло до того, что на 53 станциях метрополитена Каракаса попросту нет бумаги, чтобы напечатать билеты. Поэтому первого июня проезд стал бесплатным.
Причиной такого шага стал бумажный кризис в Венесуэле. Страна закупает бумагу для бытовых и производственных нужд за рубежом, однако уже год на это не выделяются средства. Таким образом, все пассажиры метро Каракаса смогут сэкономить $0.6 за одну поездку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти столицы приняли решение открыть турникеты для всех желающих, сообщает Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)