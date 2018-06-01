Неизвестные ограбили инкассаторов в Риме

Инцидент произошёл первого июня в столице Италии, сообщают информагентства.

Группа злоумышленников атаковала фургон с оружием в руках, когда один из сотрудников инкассаторской службы возвращался из магазина с выручкой.

Четверо грабителей в масках смогли обезоружить инкассаторов и похитить мешки с деньгами. Затем они скрылись на машине с иностранными номерами.

Добычей преступников стала сумма в €1,5 миллиона. Никто в ходе ограбления не пострадал. Полиция объявила нападавших в розыск, ведётся расследование случившегося.

Фото AFP