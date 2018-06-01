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Неизвестные ограбили инкассаторов в Риме

02.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Инцидент произошёл первого июня в столице Италии, сообщают информагентства.

Группа злоумышленников атаковала фургон с оружием в руках, когда один из сотрудников инкассаторской службы возвращался из магазина с выручкой. 

Четверо грабителей в масках смогли обезоружить инкассаторов и похитить мешки с деньгами. Затем они скрылись на машине с иностранными номерами.

Добычей преступников стала сумма в €1,5 миллиона. Никто в ходе ограбления не пострадал. Полиция объявила нападавших в розыск, ведётся расследование случившегося. 

Фото AFP

 
 
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​Инцидент произошёл первого июня в столице Италии, сообщают информагентства.
 
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