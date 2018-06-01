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Массовое отравление салатом произошло в США
Около 200 человек обратились в больницу. Пять человек скончались, сообщают информагентства.
Сообщения приходят из 35 штатов страны. Около 90 пострадавших были госпитализированы. Причиной массового отравления стал салат-латук из Аризоны.
Эксперты провели анализ и выяснили, что растение было заражено кишечной палочкой. Вегетационный период завершился несколько недель назад, однако в больницу продолжают поступать люди.
До этого массовое отравление произошло в апреле. Тогда пострадали 53 человека из 16 различных штатов США. Виновником стал салат Ромэн.
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Около 200 человек обратились в больницу. Пять человек скончались, сообщают информагентства.
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