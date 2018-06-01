Массовое отравление салатом произошло в США

Около 200 человек обратились в больницу. Пять человек скончались, сообщают информагентства.

Сообщения приходят из 35 штатов страны. Около 90 пострадавших были госпитализированы. Причиной массового отравления стал салат-латук из Аризоны.

Эксперты провели анализ и выяснили, что растение было заражено кишечной палочкой. Вегетационный период завершился несколько недель назад, однако в больницу продолжают поступать люди.

До этого массовое отравление произошло в апреле. Тогда пострадали 53 человека из 16 различных штатов США. Виновником стал салат Ромэн.