Восемь зон отдыха непригодны для купания в Беларуси

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ограничил купание в нескольких водоёмах страны.

Эксперты взяли 1104 пробы воды и установили, что вода не удовлетворяет эпидемиологическим критериям в Могилёвской и Брестской области.

Под ограничение попали зоны рекреации на Днепре, Гребеновском озере и пляжи на Днепре рядом с деревней Полыковичи. Кроме этого, непригодно для купания Вильчицкое водохранилище.

В Брестской области специалисты санитарно-эпидемиологической службы настоятельно не рекомендуют купаться в четырёх зонах отдыха: пляж «Центральный» на правом и левом берегу реки Мухавец, зона для купания санатория «Надзея». Помимо этого, под заперт попал водоём в городском парке Жабинки.

Анализ воды из этих мест показал, что образцы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.