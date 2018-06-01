ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь зон отдыха непригодны для купания в Беларуси

02.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ограничил купание в нескольких водоёмах страны.

Эксперты взяли 1104 пробы воды и установили, что вода не удовлетворяет эпидемиологическим критериям в Могилёвской и Брестской области. 

Под ограничение попали зоны рекреации на Днепре, Гребеновском озере и пляжи на Днепре рядом с деревней Полыковичи. Кроме этого, непригодно для купания Вильчицкое водохранилище.

В Брестской области специалисты санитарно-эпидемиологической службы настоятельно не рекомендуют купаться в четырёх зонах отдыха: пляж «Центральный» на правом и левом берегу реки Мухавец, зона для купания санатория «Надзея». Помимо этого, под заперт попал водоём в городском парке Жабинки.

Анализ воды из этих мест показал, что образцы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ограничил купание в нескольких водоёмах страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный салют фестиваля (+Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика