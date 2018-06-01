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Бесправник сбежал с места ДТП, оставив своего малолетнего сына

02.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Инцидент произошёл в посёлке Ивенец Воложинского района, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

28-летний водитель не справился с управлением на закруглении дороги, машину занесло, и мужчина врезался в дерево. 

В момент аварии на переднем пассажирском сидении находился его четырёхлетний сын. Мальчик не был пристёгнут и не ехал в детском кресле. От удара ребёнок получил телесные повреждения. В свою очередь, отец решил спасаться бегством и покинул место ДТП, оставив своего ребёнка в машине. Позже малыша забрали родственники. 

Водителя нашли утром по месту жительства. Выяснилось, что он был пьян. В крови зафиксировали 1,66 промилле, однако нарушитель утверждает, что выпил уже после аварии. Его слова проверяют.

Мужчина был лишён водительских прав в 2016 году за вождение в нетрезвом виде. По предварительной версии экспертов, причиной ДТП стала техническая неисправность машины. ГАИ напоминает, что детей следует перевозить только с использованием специальных кресел. Будьте внимательны! 

 
 
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​Инцидент произошёл в посёлке Ивенец Воложинского района, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
 
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