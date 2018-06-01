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Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Окунуться в эпоху XIX столетия и почувствовать атмосферу того времени, посетить гостеприимную комнату хозяйки праздника и литературную гостиную¸ принять участие в салонных играх¸ попробовать чай и сладости от пани Элизы, отправить послание цветочной почтой¸ сделать памятный фотоснимок¸ приобрести памятный сувенир¸ ну¸и конечно же¸ научиться танцевать бальные танцы.  Такой насыщенной и разнообразной была программа танцевально-литературного вечера «У Элизы Ожешки». 

Среди почетных гостей праздничного мероприятия были заместитель главы администрации Октябрьского района города Гродно Жанна Грицкевич¸ заведующая кафедрой Белорусского госуниверситета культуры и искусства¸ кандидат филологических наук Светлана Гудковская и директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Карского Лидия Мальцева. 

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

По традиции¸ бал открыл полонез, который подтвердил возвышенный характер праздника. Затем пары легко закружились в вальсе¸ а¸ используя карточки с изображениями знаменитых личностей Гродненщины XIX столетия¸ станцевали танец-игру катильон. Коллектив экскурсоводов «Артель» из города Друскининкай исполнил литовский полонез. 

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Романтическое настроение создавали кадриль-лансье¸  богемская полька¸  французская кадриль – танцоры были так увлечены¸ что просили еще несколько минут¸ чтобы снова и снова закружиться в танце¸ а зрители поддерживали их дружными аплодисментами. 

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

По предложению ведущих¸ гости мероприятия назвали эпитеты состоявшегося бала. Так вот¸ их набралось больше сорока. Среди них – чарующий¸ фантастический¸ загадочный¸ неотразимый¸ волнующий¸ солнечный¸ чувственный¸ фееричный… 

Своими впечатлениями от мероприятия с нами поделились гости из Бреста Тамара и Николай Чайковские. 

— Мы просто в восторге от бала! Очень оригинально и позитивно. Такого уже нигде не увидишь! Также мы покорены красотой вашего города, гостеприимностью его жителей и вашим замечательным праздником. Желаем всем гродненцам удачи¸ а городу – процветания. 

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно


Впервые принимали участие в мероприятии кадеты Данила Сакута¸ Роман Белайц и Филипп Салей. Им оно запомнилось душевностью и возможностью окунуться в прошлое, где обязательно выполнялось бальное правило – любой танец начинается с приглашения. 

Завершился бал выступлением капеллы белорусских народных духовых инструментов  «Гуды» Белорусского госуниверситета культуры и искусства. 

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно
Летний бал у Элизы Ожешки прошел в Гродно

 
Фото Ольги Писар
Наталья Шевчик
http://grodnonews.by/
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 29
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Окунуться в эпоху XIX столетия и почувствовать атмосферу того времени, посетить гостеприимную комнату хозяйки праздника и литературную гостиную¸ принять участие в...
 
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