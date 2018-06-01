



По традиции¸ бал открыл полонез, который подтвердил возвышенный характер праздника. Затем пары легко закружились в вальсе¸ а¸ используя карточки с изображениями знаменитых личностей Гродненщины XIX столетия¸ станцевали танец-игру катильон. Коллектив экскурсоводов «Артель» из города Друскининкай исполнил литовский полонез.





Романтическое настроение создавали кадриль-лансье¸ богемская полька¸ французская кадриль – танцоры были так увлечены¸ что просили еще несколько минут¸ чтобы снова и снова закружиться в танце¸ а зрители поддерживали их дружными аплодисментами.





По предложению ведущих¸ гости мероприятия назвали эпитеты состоявшегося бала. Так вот¸ их набралось больше сорока. Среди них – чарующий¸ фантастический¸ загадочный¸ неотразимый¸ волнующий¸ солнечный¸ чувственный¸ фееричный…

Своими впечатлениями от мероприятия с нами поделились гости из Бреста Тамара и Николай Чайковские.

— Мы просто в восторге от бала! Очень оригинально и позитивно. Такого уже нигде не увидишь! Также мы покорены красотой вашего города, гостеприимностью его жителей и вашим замечательным праздником. Желаем всем гродненцам удачи¸ а городу – процветания.







Впервые принимали участие в мероприятии кадеты Данила Сакута¸ Роман Белайц и Филипп Салей. Им оно запомнилось душевностью и возможностью окунуться в прошлое, где обязательно выполнялось бальное правило – любой танец начинается с приглашения.

Завершился бал выступлением капеллы белорусских народных духовых инструментов «Гуды» Белорусского госуниверситета культуры и искусства.







































