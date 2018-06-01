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Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и пройдут выпускные вечера?

02.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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23 мая 2018 10:06 1734

Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и пройдут выпускные вечера?

Автор: Эдуард Кидяев.

Традиционно в конце мая прозвенит последний школьный звонок, который завершает учебный год в учреждениях общего среднего образования. Для учащихся 11-ых классов, а также некоторых девятиклассников, он — символ завершения одного жизненного этапа и начала другого.

Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и пройдут выпускные вечера?

Последний звонок для выпускников 9-ых и 11-ых классов Солигорского района прозвенит 30 мая, а уже 1-2 июня начнутся школьные экзамены. Что касается выпускного бала, он пройдет 9 июня на центральной площади с 19.00 до 20.30.

Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и пройдут выпускные вечера?

Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, в нынешнем году 11 классов заканчивают 859 учащихся, из которых 655— выпускники городских школ и гимназий. 102 человека являются кандидатами на получение аттестатов особого образца с вручением золотой или серебряной медали. Точную цифру можно будет назвать лишь после сдачи выпускных экзаменов.

Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и пройдут выпускные вечера?

Вручение медалей пройдет, как и в былые годы, во время выпускного бала на центральной площади города, после чего виновники торжества разойдутся по своим школам. Кстати, в этом году впервые выпускной бал для многих учащихся сельских учреждений образования пройдет в несколько ином формате. После торжеств на городской площади для выпускников районных учреждений образования вечер продолжится на базе учреждений образования Солигорского и завершится традиционной встречей рассвета.

Подготовила Светлана Хмилевская.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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23 мая 2018 10:06 1734 Когда в солигорских школах прозвенят последние звонки и...
 
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