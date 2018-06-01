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Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

02.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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21 мая 2018 21:21 4929

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости г. Солигорска! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённые Дню ХИМИКА. 

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

23-24 мая 2018 года

Торжественные мероприятия по чествованию передовиков производства в структурных подразделениях ОАО «Беларуськалий»
 
24 мая 2018 года ГДК г.СОЛИГОРСКА

Праздничное мероприятие по чествование передовиков производства и ветеранов труда.

16.00-17.00 — Выставка-продажа с дегустацией продукции МПК и тепличного хозяйства УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий».

17.00-20.00 — Торжественное чествование и концертная программа с участием артистов Никиты Алексеева, Анны Шалютиной, группы «Чистый голос», танцевального коллектива Романа Ковалева, воспитанников ДЦРР «Планета детства» и участников художественной самодеятельности Общества.

20.00- 23.00 — Танцевально-развлекательная программа.

С 16.00 работают буфеты.
 
26 мая 2018 года СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ШАХТЕР» 

10.00 — Торжественное открытие спортивно-массовых соревнований.

10.20 — Спортивные соревнования: детская спортландия, легкоатлетическая эстафета, волейбол, стритбол, гиревой спорт и другие.
 
27 мая 2018 года ПАРК ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ

17.00-19.00 — Чествование передовиков производства, семейных династий. Концертная программа «Белхимпрофсоюз приглашает» с участием Ольги Змущик, Дмитрия Сергеева, ВИА «Спадчына», танцевального коллектива «Глория».

19.00-21.00 — Танцевально-развлекательная программа ГУ «ДК г.Солигорска».

Работают торговые точки предприятия общественного питания ОАО «Беларуськалий».

Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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21 мая 2018 21:21 4929 Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске ...
 
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