Праздничная афиша ко ДНЮ ХИМИКА в Солигорске

23-24 мая 2018 года



Торжественные мероприятия по чествованию передовиков производства в структурных подразделениях ОАО «Беларуськалий»



24 мая 2018 года ГДК г.СОЛИГОРСКА



Праздничное мероприятие по чествование передовиков производства и ветеранов труда.



16.00-17.00 — Выставка-продажа с дегустацией продукции МПК и тепличного хозяйства УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий».



17.00-20.00 — Торжественное чествование и концертная программа с участием артистов Никиты Алексеева, Анны Шалютиной, группы «Чистый голос», танцевального коллектива Романа Ковалева, воспитанников ДЦРР «Планета детства» и участников художественной самодеятельности Общества.



20.00- 23.00 — Танцевально-развлекательная программа.



С 16.00 работают буфеты.



26 мая 2018 года СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ШАХТЕР»



10.00 — Торжественное открытие спортивно-массовых соревнований.



10.20 — Спортивные соревнования: детская спортландия, легкоатлетическая эстафета, волейбол, стритбол, гиревой спорт и другие.



27 мая 2018 года ПАРК ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ



17.00-19.00 — Чествование передовиков производства, семейных династий. Концертная программа «Белхимпрофсоюз приглашает» с участием Ольги Змущик, Дмитрия Сергеева, ВИА «Спадчына», танцевального коллектива «Глория».



19.00-21.00 — Танцевально-развлекательная программа ГУ «ДК г.Солигорска».



Работают торговые точки предприятия общественного питания ОАО «Беларуськалий».

