Монашка ордена святой Ядвиги рассказала о работе в Слуцке и как начиналось строительство костёла



Сёстры ордена святой Ядвиги на празднике в костёле святого Антония Сергей Богдашич

Сестра Назария, монашка ордена святой Ядвиги, побывала в Слуцке на праздновании 25-летия служения в Беларуси сестёр монашеского ордена святой Ядвиги. Торжества прошли в костёле святого Антония 27 мая. Она рассказала, как работала в Слуцке в 90-е годы.

Сёстры святой Ядвиги — члены женской монашеской конгрегации, основанной в 1859 году, их называют ещё ядвижанки. Они работают во многих странах Европы: в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Дании.

В Беларуси служат всего 9 сестёр: по три в Слуцке, Осиповичах и Гродно. Шесть монахинь — случчанки.

Сёстры св. Ядвиги работают в детских садах, приютах, лечебно-оздоровительных центрах. Главной задачей конгрегации является христианское воспитание и обучение детей и молодёжи.

В конце мая 1993 года в Слуцк из польского города Катовице прибыли три монахини — сёстры Назария, Дамиана и Самуэла. Пригласил их в Беларусь кардинал Казимир Свёнтак, возглавлявший тогда католическую церковь нашей страны. Сестра Назария в Слуцке

Сестра Назария рассказала корреспонденту «Кур'ера» о тех временах:

«Костёл только начинал строиться. На его месте был заросший «цыганский» парк и вырытый котлован, который быстро заполнялся водой. Жили мы по улице Богдана Хмельницкого, а богослужения отец Алексий проводил в частном доме по улице Ленина. Там же он и жил.

Было сложно во всех отношениях. Молитвы и тексты песнопений переписывали от руки и раздавали прихожанам. Их было немного, около тридцати человек. В основном люди пожилого возраста. Со временем появилась и молодёжь. Её и уже взрослых людей приходилось обучать, готовить к крещению. Одновременно мы работали в городской больнице в детском отделении, помогали на дому немощным одиноким людям. Ведь я по профессии медсестра.

Трудно было первое время и тогда, когда построили костёл. Отсутствовало отопление, горячая вода. В Слуцке я служила десять лет и ещё пять лет в Осиповичах, а потом вернулась в Польшу. Сегодня приехала на празднование в качестве гостьи. Вижу, что многое в костёле святого Антония изменилось в лучшую сторону. Те дети, которых мы обучали, выросли. У них теперь свои семьи, а в костёл приходят уже их дети.

Радуешься за них и за то, что наш труд не потерялся. Праздник получился красивый и душевный". Сергей Богдашич

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля скрипачей «Весна» местной музыкальной школы, благодарностью сёстрам святой Ядвиги от прихожан, поздравлением митрополита Минско-Могилёвского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Справка «Kур'ера»:

На сегодняшний день костёл святого Антония насчитывает более 300 прихожан.