Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал гость из Норвегии Магне Версланд. В Гродно он приехал впервые. Это его посещение состоялось в составе группы фотолюбителей
|
25-тысячный безвизовый турист приехал в Гродно на фестиваль национальных культур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал гость из Норвегии Магне Версланд. В Гродно он приехал впервые. Это его посещение состоялось в составе группы фотолюбителей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)