Президентский контроль. Лукашенко осмотрел участок границы с Украиной

Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня показали модернизированный участок белорусско-украинской границы. Техника там практически заменила людей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Этот участок белорусско-украинской границы в Брестской области пограничники охраняют дистанционно: 30 километров рубежей контролируют видеокамеры. Любые движения фиксирует и распознает интеллектуальный комплекс. Реакция мгновенна.

«Данная система чувствует импульсы и реагирует только на человека, на животное не реагирует», – говорит рядовой погранвойск Игорь Устилко.

Камеры на этом участке границы заменили два десятка людей. Экономия очевидна: меньше денег на содержание заставы. Но кто будет защищать границы, если придется? Президент предлагает сократить армию, но не погранвойска.

«Может быть, нам не стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках, потому что все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение – дай бог, и для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Так, может быть, нам где-то в армии подсократиться на 2–3 тысячи, оставив им эту численность», – отметил глава государства.

Беларусь и Украина недавно завершили демаркацию границ. Сейчас переносят линию с карты на местность: чуть больше 1 тысячи километров. На это уйдет шесть лет. Президент предлагает определиться и с форматом работы на белорусско-российском рубеже .

«Если они хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе», – сказал президент, добавив, что границы – это пережиток прошлого и мало пользы дают для общения людей, особенно русских и белорусов.

Сейчас благодаря новым квадроциклам и снегоболотоходам инспекция 30 километров границ занимает полчаса, а пешком – четыре. О своих годах службы в погранвойсках вспомнил и президент.

«Брежнев, помню, едет через границу на поезде. Естественно, что все на ушах: он захочет заехать в пограничный отряд. Он приезжал к нам, у меня даже фотографии сохранились. Вы знаете, что такое приехал генсек?», – спрашивает Лукашенко.

Тяготы жизни застав глава государства обсудил с женами офицеров. Но те, к удивлению президента, не спешили жаловаться: жилье, детский сад – все на месте. Больше интересовались политикой и ситуацией в мире.