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Трудовые династии: детям Беларуси показали чудеса на тракторах

02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Международный день защиты детей в Беларуси мальчикам и девочкам подарили возможность провести день на работе с родителями. Необычную акцию провел один из заводов страны. Цеха посетила и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко

Праздник праздником, но производство не может быть остановлено. Так, юный Ярослав помогал собирать машину – закручивал гайки. Теперь мальчик гордится собой.

«Мне так интересно, как они так делают, что с маленькой детали вырастают такие большие громадины?!», – рассказал Ярослав Колбович. 

Многие из детей еще верят в сказки, поэтому их не удивляет, что на заводе работают богатыри, которые приезжают на железных конях. И эти кони творят чудеса.

«Мне понравилось, что здесь тракторы выступали. То, что они показывали, то, что они могут», – поделилась впечатлениями одна из девочек.

Потрудиться на завод приехали полтысячи детей из разных городов республики. Такой необычный корпоратив на предприятии проводят уже десятый год.

«Такие праздники нужны, чтобы дети видели, что происходит внутри предприятия. Чтобы они понимали. И в будущем, при выборе профессии могли правильно сделать свой выбор», – пояснила ведущий инженер-технолог Екатерина Супрон.

На заводе ценят трудовые династии. Поэтому прийти на работу к папе и маме – лучшая традиция.

«Если нет династии — уходит человек, и уходит с ним дело. А когда продолжение идет, то то, что он наработал, что успел за свой век наработать, он передает детям. И дальше мы просто преумножаем. Нам не нужно начинать с нуля», – рассказала начальник управления идеологической работы Дарья Тимофеева.

Этот день запомнится не только детям. Для родителей это шанс провести больше времени со своим ребенком.  

Детский праздник провели на старейшем заводе холдинга. В этом году ему исполняется 91 год. 



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Мальчикам и девочкам подарили возможность провести день на работе с родителями.
 
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