Эхо Чернобыля: в Минске обсудили новую программу защиты пострадавших

Проект программы по защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС обсудили в Минске парламентарии Союзного государства, сообщает «МИР 24».

Новая программа будет рассчитана до 2021-го года. А на ее реализацию выделят около двух миллионов российских рублей. Особое внимание уделят социальной защите и медицине.

«Нужно сохранить цели, которые были обозначены. Это все-таки возвращение загрязненных территорий к нормальной жизни и создание качественных условий жизни для людей, которые там есть», – подчеркнула председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации аварий Галина Филиппович.

Это пятая программа Союзного государства в данной области. В рамках предыдущих проектов удалось внедрить новые медицинские технологии в кардиологии и педиатрии, переоснастить реабилитационные центры.