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Эхо Чернобыля: в Минске обсудили новую программу защиты пострадавших
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Проект программы по защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС обсудили в Минске парламентарии Союзного государства, сообщает «МИР 24».
Новая программа будет рассчитана до 2021-го года. А на ее реализацию выделят около двух миллионов российских рублей. Особое внимание уделят социальной защите и медицине.
Это пятая программа Союзного государства в данной области. В рамках предыдущих проектов удалось внедрить новые медицинские технологии в кардиологии и педиатрии, переоснастить реабилитационные центры.
Всего Россия и Беларусь потратили на программы по преодолению последствий
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В Минске обсудили новую программу защиты пострадавших от аварии на ЧАЭС – уже пятую по счету. Особое внимание – социальной защите и медицине.
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