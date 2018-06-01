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Эхо Чернобыля: в Минске обсудили новую программу защиты пострадавших

02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Проект программы по защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС обсудили в Минске парламентарии Союзного государства, сообщает «МИР 24».

Новая программа будет рассчитана до 2021-го года. А на ее реализацию выделят около двух миллионов российских рублей. Особое внимание уделят социальной защите и медицине.

«Нужно сохранить цели, которые были обозначены. Это все-таки возвращение загрязненных территорий к нормальной жизни и создание качественных условий жизни для людей, которые там есть», – подчеркнула председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации аварий Галина Филиппович.

Это пятая программа Союзного государства в данной области. В рамках предыдущих проектов удалось внедрить новые медицинские технологии в кардиологии и педиатрии, переоснастить реабилитационные центры.

Всего Россия и Беларусь потратили на программы по преодолению последствий чернобыльской аварии около трех с половиной миллиардов российских рублей.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске обсудили новую программу защиты пострадавших от аварии на ЧАЭС – уже пятую по счету. Особое внимание – социальной защите и медицине.
 
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