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Начало действовать соглашение РФ и Беларуси о взаимном признании виз
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сегодня начало дейстовать соглашение России и Беларуси о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу, передает телеканал «МИР 24».
Теперь иностранные болельщики смогут без проблем въезжать в Россию через Беларусь. Для этого достаточно только паспорта болельщика, билета на Игры и загранпаспорта.
Ожидается, что границу таким образом пересекут тысячи туристов. Кроме того, в ближайшее время ожидается значительное увеличение турпотока и внутри Союзного государства.
Соглашение будет действовать также во время проведения Евроигр 2019 года в Беларуси.
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Теперь иностранные болельщики смогут без проблем въезжать в Россию через Беларусь. Для этого достаточно только паспорта болельщика, билета на Игры и...
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