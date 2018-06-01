Начало действовать соглашение РФ и Беларуси о взаимном признании виз

Сегодня начало дейстовать соглашение России и Беларуси о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу, передает телеканал «МИР 24».

Теперь иностранные болельщики смогут без проблем въезжать в Россию через Беларусь. Для этого достаточно только паспорта болельщика, билета на Игры и загранпаспорта.

Ожидается, что границу таким образом пересекут тысячи туристов. Кроме того, в ближайшее время ожидается значительное увеличение турпотока и внутри Союзного государства.

Соглашение будет действовать также во время проведения Евроигр 2019 года в Беларуси.