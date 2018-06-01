"Свежие" фотографии реконструкции Кобринского моста: сверху открываются изумительные виды

Не то что каждый месяц, каждую неделю реконструкция Кобринского путепровода в Бресте, можно считать, преображается - всё время появляется что-то новое, строительство идёт быстро и пока более-менее безболезненно для города. Да, нет сомнений, определённые неудобства есть, но учитывая, что ещё ни разу движение полностью не останавливали, а это ведь один из самых-самых транспортных участков города, то пока всё круто.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56052.php

Читать полностью в источнике с фото:





Будем надеяться, что к концу этого года, и даже может быть немного раньше, мы уже поедем по новой части путепровода, и тогда вообще все проблемы снимутся, к тому времени будут обустроены все подъезды (осталось выполнить со стороны "восточного" направления).

Между тем, есть хорошая возможность сравнить "до" и "сейчас". На сервисе hodite.com появилась новая сферопанорама, с текущим положением дел, со стороны улицы Московской.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56052.php

Читать полностью в источнике с фото:





А если "перелететь" на проспект Машерова (благо, это лишь один клик мышки), то окажетесь в прошлом - путепровод ещё только готовится к реконструкции.