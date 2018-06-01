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"Свежие" фотографии реконструкции Кобринского моста: сверху открываются изумительные виды

02.06.2018 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Не то что каждый месяц, каждую неделю реконструкция Кобринского путепровода в Бресте, можно считать, преображается - всё время появляется что-то новое, строительство идёт быстро и пока более-менее безболезненно для города. Да, нет сомнений, определённые неудобства есть, но учитывая, что ещё ни разу движение полностью не останавливали, а это ведь один из самых-самых транспортных участков города, то пока всё круто.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56052.php

"Свежие" фотографии реконструкции Кобринского моста: сверху открываются изумительные виды

Будем надеяться, что к концу этого года, и даже может быть немного раньше, мы уже поедем по новой части путепровода, и тогда вообще все проблемы снимутся, к тому времени будут обустроены все подъезды (осталось выполнить со стороны "восточного" направления).

Между тем, есть хорошая возможность сравнить "до" и "сейчас". На сервисе hodite.com появилась новая сферопанорама, с текущим положением дел, со стороны улицы Московской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56052.php

"Свежие" фотографии реконструкции Кобринского моста: сверху открываются изумительные виды

А если "перелететь" на проспект Машерова (благо, это лишь один клик мышки), то окажетесь в прошлом - путепровод ещё только готовится к реконструкции.

 
Теги: Брест
 
 
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Не то что каждый месяц, каждую неделю реконструкция Кобринского путепровода в Бресте, можно считать, преображается - всё время появляется что-то новое,...
 
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