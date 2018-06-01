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Вратарь Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года

02.06.2018 00:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» закрывает вторую вратарскую вакансию. Контракт с «бело-синими» продлил Михаил Карнаухов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов

Вратарь Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года

Для голкипера это будет уже пятый сезон в рядах «зубров». По итогам прошлой «регулярки» Карнаухов выходил на лед только в восьми матчах и отразил 91,5 % бросков. Всего в КХЛ вратарь сыграл в 12 матчах.

Вратарь Михаил Карнаухов продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года

Напоминаем, что дебют хоккеиста в состоялся 6 марта 2013 года в матче против рижского «Динамо». За плечами голкипера еще значится два Чемпионата мира в составе сборной Беларуси. На недавно завершившемся планетарном форуме, который прошел в Дании, Карнаухов сыграл только в двух матчах.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» закрывает вторую вратарскую вакансию. Контракт с «бело-синими» продлил Михаил Карнаухов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто...
 
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