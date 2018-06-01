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Столичное «Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Минска». Как это было – репортаж СТВ

02.06.2018 00:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Участники Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги совсем скоро преодолеют треть турнирного пути, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичное «Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Минска». Как это было – репортаж СТВ

1 июня матчем между столичными «Динамо» и «Минском» стартовал 10 тур. Подробности минского дерби в сюжете.

 
 
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Новости Беларуси. Участники Беларусбанк – чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги совсем скоро преодолеют треть турнирного пути, сообщили в...
 
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