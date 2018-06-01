В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха

Лабораторно исследовано 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 12 - по микробиологическим показателям (1,1%), 34 - по санитарно-химическим (3,1%).

На сегодня в Беларуси ограничено купание на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж «Центральный», правый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест;

пляж санатория «Надзея» р. Мухавец, Жабинковский район;

пляж городского парка г. Жабинка.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область: