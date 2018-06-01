ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха

02.06.2018 08:01 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха
Фото из открытых источников

Лабораторно исследовано 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 12 - по микробиологическим показателям (1,1%), 34 - по санитарно-химическим (3,1%). 

В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха Можно ли в Интернете узнать о качестве воды в реках и озерах Беларуси

На сегодня в Беларуси ограничено купание на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:

Брестская область:

  • пляж «Центральный», правый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж санатория «Надзея» р. Мухавец, Жабинковский район;
  • пляж городского парка г. Жабинка.

Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:

Могилевская область:

  • зона рекреации р. Днепр в г. Могилеве;
  • зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;
  • пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
  • пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели обследование зон рекреации, утвержденных органами исполнительной власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
7 ошибок, которые совершают владельцы банковских карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика