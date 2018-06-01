В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха

Лабораторно исследовано 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 12 - по микробиологическим показателям (1,1%), 34 - по санитарно-химическим (3,1%).
На сегодня в Беларуси ограничено купание на 8 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, сообщили в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Ограничено купание детей на 4 зонах рекреации:
Брестская область:
- пляж «Центральный», правый берег р. Мухавец, г. Брест;
- пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест;
- пляж санатория «Надзея» р. Мухавец, Жабинковский район;
- пляж городского парка г. Жабинка.
Ограничено купание детей и взрослых на 4 зонах рекреации:
Могилевская область:
- зона рекреации р. Днепр в г. Могилеве;
- зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;
- пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
- пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район.