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Бронекатера и боевые водолазы: чем Россия защитит Крымский мост
Еще во время строительства Крымского моста в Украине поднялась волна негативных призывов. Местные политические деятели всерьез
Бронекатера проекта 1204 М
Для охраны моста
Артиллерийское вооружение корабля — 76-мм танковая пушка Д-56ТС в башне от другого плавающего танка ПТ-76Б. С этим орудием спарен пулемет СГМТ. На борту есть также 25-мм двуствольная универсальная установка 2М-3М. За ПВО катера также отвечает ПЗРК «Стрела-2М». Ракетное вооружение — семнадцатиствольная 140-мм пусковая установка неуправляемых ракет БМ-14−17.
Корпус катера защищен стальной броней. Толщина бортов рубки — 10 мм, крыши — 4−5 мм, борта прикрыты 8-мм бронеплитами. Самая толстая броня — у танковой башни, там «во лбу» целых 15 мм, а борта и крыша — по 10 мм. Назвать серьезной такую защиту сложно: со 100 м она убережет экипаж только от 7,62-мм пуль. Хотя для борьбы с диверсантами этого достаточно. Экипаж катера — 14 человек, водоизмещение — 77 тонн.
Артиллерийский катер АК-326
АК-326 — это артиллерийский катер проекта 1400 М, шифр «Гриф-М». Размеры судна позволяют его транспортировать по железной дороге. АК-326 предназначен для борьбы с катерами противника, несения дозорной службы и решения других задач.
При постройке катера применялся алюминиевый сплав АМГ-61, который делает судно одновременно легким и прочным. Корпус разделен водонепроницаемыми переборками на шесть отсеков. Катер способен оставаться на плаву при затоплении любого из них. Экипаж «Гриф-М» — девять человек, водоизмещение — 39,7 тонны.
Катер вооружен спаренными крупнокалиберными пулеметами «Утес», размещенными в турельно-башенной установке. Для защиты от поражения мелкими осколками и пулями установка закрыта броневым колпаком с окнами из прозрачного пуленепробиваемого материала.
Боекомплект установки составляет 1000 выстрелов и размещен в магазин-коробках емкостью по 100 патронов. Перезарядка одного пулемета с заменой магазинной коробки длится до 1 минуты.
Отряд аквалангистов
В Росгвардии
Боевых водолазов вооружат специальным стрелково-гранатометным комплексом АДС, быстроходными противодиверсионными катерами и средствами наблюдения, которые способны проводить мониторинг морских глубин.
Автоматы АДС способны вести огонь под водой и на суше, чтобы поменять режим с подводного на обычный, потребуется всего несколько манипуляций.
Комплексы С-300
Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» были
ЗРС С-300 обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 километров. Последние модификации ЗРС «Фаворит» позволяют уничтожать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет. ЗРС может работать в условиях массированного налета авиации противника и при постановке помех.
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