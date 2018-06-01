Бронекатера и боевые водолазы: чем Россия защитит Крымский мост

Еще во время строительства Крымского моста в Украине поднялась волна негативных призывов. Местные политические деятели всерьез обсуждали возможность помешать строительству и даже уничтожить этот объект. Поэтому Кремлю пришлось серьезно задуматься об охране моста. 42.TUT.BY проанализировал, чем будут защищать крымский мост российские военные.

Бронекатера проекта 1204 М

Для охраны моста отрядили два таких корабля. В НАТО эти суда называют Shmel Class River Gunboat — «артиллерийский катер класса „Шмель“». Сами корабли не новые: они были построены в период с 1967 по 1972 год.



Бронекатера АК-201 (на переднем плане) и АК-248 проекта 1204 Каспийской флотилии ВМФ России во время перехода из Астрахани в Керчь. Фото: fleetphoto.ru

Артиллерийское вооружение корабля — 76-мм танковая пушка Д-56ТС в башне от другого плавающего танка ПТ-76Б. С этим орудием спарен пулемет СГМТ. На борту есть также 25-мм двуствольная универсальная установка 2М-3М. За ПВО катера также отвечает ПЗРК «Стрела-2М». Ракетное вооружение — семнадцатиствольная 140-мм пусковая установка неуправляемых ракет БМ-14−17.

Корпус катера защищен стальной броней. Толщина бортов рубки — 10 мм, крыши — 4−5 мм, борта прикрыты 8-мм бронеплитами. Самая толстая броня — у танковой башни, там «во лбу» целых 15 мм, а борта и крыша — по 10 мм. Назвать серьезной такую защиту сложно: со 100 м она убережет экипаж только от 7,62-мм пуль. Хотя для борьбы с диверсантами этого достаточно. Экипаж катера — 14 человек, водоизмещение — 77 тонн.

Артиллерийский катер АК-326

АК-326 — это артиллерийский катер проекта 1400 М, шифр «Гриф-М». Размеры судна позволяют его транспортировать по железной дороге. АК-326 предназначен для борьбы с катерами противника, несения дозорной службы и решения других задач.



Артиллерийский катер АК-326 проекта 1400 М (на переднем плане) и сопровождавший катера на переходе рейдовый водолазный катер РВК-933 проекта 23 040 Каспийской флотилии ВМФ России во время перехода из Астрахани в Керчь. Фото: fleetphoto.ru

При постройке катера применялся алюминиевый сплав АМГ-61, который делает судно одновременно легким и прочным. Корпус разделен водонепроницаемыми переборками на шесть отсеков. Катер способен оставаться на плаву при затоплении любого из них. Экипаж «Гриф-М» — девять человек, водоизмещение — 39,7 тонны.

Катер вооружен спаренными крупнокалиберными пулеметами «Утес», размещенными в турельно-башенной установке. Для защиты от поражения мелкими осколками и пулями установка закрыта броневым колпаком с окнами из прозрачного пуленепробиваемого материала.

Боекомплект установки составляет 1000 выстрелов и размещен в магазин-коробках емкостью по 100 патронов. Перезарядка одного пулемета с заменой магазинной коробки длится до 1 минуты.

Отряд аквалангистов

В Росгвардии планируют создать отряд боевых аквалангистов, в задачи которого войдет отражение атак диверсантов и поиск взрывчатки. Также перед новым подразделением будет стоять задача обезвреживания боеприпасов времен Великой Отечественной войны и защита от слишком любопытных дайверов, которые решат поплавать возле моста.



Фото: defence.ru

Боевых водолазов вооружат специальным стрелково-гранатометным комплексом АДС, быстроходными противодиверсионными катерами и средствами наблюдения, которые способны проводить мониторинг морских глубин.

Автоматы АДС способны вести огонь под водой и на суше, чтобы поменять режим с подводного на обычный, потребуется всего несколько манипуляций.

В автомате применяется специальный патрон ПСП, идентичный по размерам обычному 5,45×39 мм. Автомат может комплектоваться глушителем и съемным гранатометом. АДС превосходит автоматы АК74М и АПС по кучности стрельбы на воздухе и под водой.

Комплексы С-300

Зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» были развернуты в Ростовской области. В их задачу входит прикрытие не только воздушного пространства над югом России и Ростовской областью, но также побережья Азовского моря Краснодарского края и недавно открытого Крымского моста. Прикрытие самих развернутых комплексов С-300 будет производиться с помощью ЗРПК «Панцирь-С».



Фото: vistanews.ru

ЗРС С-300 обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 километров. Последние модификации ЗРС «Фаворит» позволяют уничтожать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет. ЗРС может работать в условиях массированного налета авиации противника и при постановке помех.