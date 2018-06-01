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7 ошибок, которые совершают владельцы банковских карт

02.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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У каждого в кошельке хранится несколько банковских карт. Но не все научились ими правильно пользоваться. Вот ошибки, которые допускаются чаще всего.


фото с сайта: pixabay.com

1. Хранить ПИН-код вместе с картой

Все инструкции безопасности говорят о том, что нельзя хранить ПИН-код и карту вместе. Но некоторые продолжают носить в кошельке карту и пароль. Если грабитель снимет наличные с использованием ПИН-кода, то вы даже не сможете оспорить такую операцию.

Совет: запомните ПИН-код и уничтожьте листок, где он написан. Если забудете, то обновить пароль можно через колл-центр банка.

2. Называть коды из СМС от банка посторонним

Вам может прийти сообщение якобы от банка, в котором просят перезвонить или отправить по электронной почте данные о банковской карте, например: номер и CVV-код (трёхзначный код, написанный на обратной стороне). Если вы продаёте что-то через интернет, то могут попросить данные карты для перевода денег. Как только вы назовёте данные карты и СМС для перевода — деньги пропадут с вашего счёта. Вернуть их будет сложно.

Для получения денег отправителю нужно знать только номер карты. Специалист банка не может запрашивать данные карты, поскольку вся информация есть в системе банка.

Совет: если у вас спрашивают полные данные карты (номер, имя, срок действия, CVV-код), то немедленно прекращайте диалог. Это мошенники.

3. Отправлять деньги другу, который в беде

В мессенджерах с вами может связаться друг, знакомый или близкий человек. Якобы он попал в трудную ситуацию, ему срочно нужны деньги, долг обещает вернуть в ближайшее время. Деньги отправляются по номеру карты, а спустя час реальный человек пишет, что его взломали.

Совет: не отправляйте деньги тому, кто просит их через интернет. Свяжитесь с другом по телефону и уточните, действительно ли ему нужна помощь.

4. Не пользоваться кредитными картами

Кредитки — не такое зло, как принято думать. Если правильно использовать карту, то она может приносить дополнительный доход.

Во-первых, кредитом можно пользоваться бесплатно, если вернуть деньги в течение льготного периода (в среднем — около месяца). Во-вторых, можно всегда использовать кредитные деньги банка, а свои держать на вкладах, погашая долг в пределах льготного периода. В-третьих, по кредиткам может быть повышенный кэшбэк или другие бонусы.

5. Не пытаться оформлять бесплатные карты

Обслуживание карт обходится в несколько тысяч рублей в год. Многие за него охотно платят, даже не зная о том, что есть бесплатные карты.

В ряде случаев даже карты с годовым обслуживанием вам могут оформить бесплатно:

  • в рамках зарплатного проекта;

  • ко вкладу;

  • по специальному предложению.

6. Забывать закрывать старые карты

Некоторые думают, что когда срок действия карты прекращается, счёт в банке автоматически закрывается. Это не так. Банк может выпустить новую карту или просто продолжать обслуживать старый счёт. За это будут списывать комиссию. Или, например, с вас будут взимать деньги за смс-оповещение. Для закрытия счёта нужно ехать в банк и писать заявление.

Совет: проверьте свои старые зарплатные карты. Закройте счета, если не используете их.

7. Не пользоваться бонусными программами

В качестве бонусов могут быть:

  • мили, которые можно потратить на авиабилеты;

  • баллы, которыми можно оплатить часть стоимости покупки (например, «Спасибо» от Сбербанка);

  • баллы, которыми можно компенсировать прошлые покупки.

Принцип у всех программ простой: чем больше тратишь, тем больше бонусов получаешь. При этом если расходы по карте минимальны, то потребуется несколько лет, чтобы накопить на какой-нибудь подарок.

 
 
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У каждого в кошельке хранится несколько банковских карт. Но не все научились ими правильно пользоваться. Вот ошибки, которые допускаются чаще всего.
 
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