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7 ошибок, которые совершают владельцы банковских карт
У каждого в кошельке хранится несколько банковских карт. Но не все научились ими правильно пользоваться. Вот ошибки, которые допускаются чаще всего.
1. Хранить ПИН-код вместе с картой
Все инструкции безопасности говорят о том, что нельзя хранить ПИН-код и карту вместе. Но некоторые продолжают носить в кошельке карту и пароль. Если грабитель снимет наличные с использованием ПИН-кода, то вы даже не сможете оспорить такую операцию.
Совет: запомните ПИН-код и уничтожьте листок, где он написан. Если забудете, то обновить пароль можно через колл-центр банка.
2. Называть коды из СМС от банка посторонним
Вам может прийти сообщение якобы от банка, в котором просят перезвонить или отправить по электронной почте данные о банковской карте, например: номер и CVV-код (трёхзначный код, написанный на обратной стороне). Если вы продаёте что-то через интернет, то могут попросить данные карты для перевода денег. Как только вы назовёте данные карты и СМС для перевода — деньги пропадут с вашего счёта. Вернуть их будет сложно.
Для получения денег отправителю нужно знать только номер карты. Специалист банка не может запрашивать данные карты, поскольку вся информация есть в системе банка.
Совет: если у вас спрашивают полные данные карты (номер, имя, срок действия, CVV-код), то немедленно прекращайте диалог. Это мошенники.
3. Отправлять деньги другу, который в беде
В мессенджерах с вами может связаться друг, знакомый или близкий человек. Якобы он попал в трудную ситуацию, ему срочно нужны деньги, долг обещает вернуть в ближайшее время. Деньги отправляются по номеру карты, а спустя час реальный человек пишет, что его взломали.
Совет: не отправляйте деньги тому, кто просит их через интернет. Свяжитесь с другом по телефону и уточните, действительно ли ему нужна помощь.
4. Не пользоваться кредитными картами
Кредитки — не такое зло, как принято думать. Если правильно использовать карту, то она может приносить дополнительный доход.
Во-первых, кредитом можно пользоваться бесплатно, если вернуть деньги в течение льготного периода (в среднем — около месяца). Во-вторых, можно всегда использовать кредитные деньги банка, а свои держать на вкладах, погашая долг в пределах льготного периода. В-третьих, по кредиткам может быть повышенный кэшбэк или другие бонусы.
5. Не пытаться оформлять бесплатные карты
Обслуживание карт обходится в несколько тысяч рублей в год. Многие за него охотно платят, даже не зная о том, что есть бесплатные карты.
В ряде случаев даже карты с годовым обслуживанием вам могут оформить бесплатно:
6. Забывать закрывать старые карты
Некоторые думают, что когда срок действия карты прекращается, счёт в банке автоматически закрывается. Это не так. Банк может выпустить новую карту или просто продолжать обслуживать старый счёт. За это будут списывать комиссию. Или, например, с вас будут взимать деньги за смс-оповещение. Для закрытия счёта нужно ехать в банк и писать заявление.
Совет: проверьте свои старые зарплатные карты. Закройте счета, если не используете их.
7. Не пользоваться бонусными программами
В качестве бонусов могут быть:
Принцип у всех программ простой: чем больше тратишь, тем больше бонусов получаешь. При этом если расходы по карте минимальны, то потребуется несколько лет, чтобы накопить на какой-нибудь подарок.
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У каждого в кошельке хранится несколько банковских карт. Но не все научились ими правильно пользоваться. Вот ошибки, которые допускаются чаще всего.
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