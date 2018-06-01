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Визит Президента на погранзаставу "Дивин", День защиты детей. Главное за пятницу

02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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выходные снова жара. К капризам природы нам не привыкать. А вот к плохим новостям привыкнуть невозможно. Наша сегодняшняя подборка исключительно неплоха.


Политика

От охраны рубежей до поддержки многодетных семей. Александр Лукашенко 1 июня посетил погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе, где ознакомился с мерами по обеспечению пограничной безопасности страны и мероприятиями по охране госграницы. Здесь мы подвели итоги поездки лидера страны.


Андрей Кобяков обсудил со своим коллегой из России Дмитрием Медведевым в Душанбе двустороннее сотрудничество. О чем говорили главы правительств, читайте в нашем материале.


Члены нового итальянского правительства 1 июня привeдeны к присяге. Торжественная церемония прошла в президентском Квиринальском дворце в Риме. Узнайте, кто возглавит новое правительство Италии.

Беларусь и Евросоюз выражают озабоченность решением США о выходе из ядерной сделки с Ираном. О чем еще шла речь на встрече замминистра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с главами дипмиссий стран ЕС в Беларуси?



Общество

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не планируют сокращать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, более того, планируется наращивать поддержку при рождении третьего и последующих детей. За подробностями — сюда.


Здесь мы написали о том, что Александр Лукашенко считает судьбоносным для президентской карьеры. 

Александр Лукашенко подписал распоряжение о поддержке реставрационных работ в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, а также о консервации и реставрации Гольшанского и Кревского замков.

Узнайте, как могилевчане отпраздновали Международный день защиты детей.


И как в Витебске «отжгли» парадом колясок и забегами в ползунках.

Узнайте, какое место Беларусь занимает в рейтинге стран для счастливого детства.

Сегодня не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. В Instagram в связи с этим запущена челлендж-эстафета #milkdaychallenge. А еще Беларусь и Россия согласовали объемы поставок молока на текущий год.


А 2 июня на Могилевщину прибудет святыня из Свято-Жировичского монастыря. По какому маршруту она проследует, читайте здесь.

Все тот же коричнево-бежевый цвет упаковки, национальный орнамент и изображение Дворца Независимости. Даже шрифт поддерживает избранный в 2017 году стиль. СОАО «Коммунарка» презентовало журналистам 100-граммовые плитки нового шоколада — «Президент Эксклюзив». Где его можно будет купить, узнайте из нашего материала.


А здесь мы написали о том, где в Минске можно с большей вероятностью "подцепить" клеща.

Абитуриентская лихорадка вошла в активную фазу — совсем скоро начнется централизованное тестирование. Не за горами поступление в вузы и ссузы. О том, какие изменения ждут нас в нынешнем году, куда лучше поступать, чтобы потом не кусать себе локти, читайте в нашем материале.


Прямые авиарейсы связывают Минск с шестью городами России, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Никаких жетонов и проездных. На всех станциях метро до конца июня появятся турникеты для оплаты банковской картой.



Экономика

На первых торгах лета белорусский рубль одолел все валюты.


Швейцарская неправительственная организация «Всемирный экономический форум» (организатор встреч в Давосе) опубликовала карту распределения мирового долга по странам. Все должны всем — это понятно. Но детали интересны. И есть ли Беларусь на карте мировых долгов?

Если за котировками пшеницы на мировых рынках следят разве что профессионалы, то нефтяные торги интересуют даже тех, кто далек от углеводородного бизнеса или сферы финансов. Черное золото занимает солидную долю в цене топлива. А она так или иначе отбивается на кошельке каждого. В последние месяцы цены на нефть росли. Что будет с ценами на бензин?


Американский журнал Forbes на днях представил десятку самых дорогих мировых брендов. Только три компании в этом топе — не технологические. Подробности здесь.


Культура

Утверждены составы жюри обоих вокальных конкурсов «Славянского базара в Витебске — 2018». Интересно, что туда вошли Робертино Лоретти и Наталья Орейро.


Стартовал прием заявок на участие в национальном отборе на детское "Евровидение-2018". Подробности здесь.

А в Гродно начался фестиваль национальных культур.


Названы лучшие книги за последние 50 лет. Рейтинг составило жюри престижной Букеровской премии в честь ее 50-летия. 

“Би-2” приглашают земляков на бесплатный open-air. Шура и Лева признаются, что давно мечтали организовать фестиваль, на который могли бы попасть все без исключения.


В первый день лета в художественной галерее "Университет культуры" открылась персональная выставка Элана Лыскова, молодого, но уже известного самобытного фотографа, чьи черно-белые снимки дышат удивительной поэзией и чистотой. 


Сегодня день рождения художника Алексея Кузьмича. Этот «белорусский Рафаэль» ушел из жизни четыре с половиной года назад, но социальные сети до сих пор поздравляют его, желают здоровья и новых творческих побед. 


Спорт

Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного разряда Roland Garros. Их матч первого круга против российско-чешской пары Светлана Кузнецова / Люси Шафаржова был отменен из-за отказа белорусок


Увы, Максим Мирный покидает Открытый чемпионат Франции по теннису. 

Александра Саснович, оставшаяся в одиночку представлять белорусский теннис на Открытом чемпионате Франции, все еще в игре


В Беларуси вводят уголовную ответственность за допинг. Что важно знать об этом?

1 июня двумя матчами открылся очередной тур ЧБ по футболу.



В мире

Парламент Испании вынес вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою. Почему — читайте здесь.

Стало известно, сотрудничал ли с украинской контрразведкой Борис Герман, который подозревается в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович отозвал заявление на продление британской инвестиционной визы. Почему — читайте здесь.


Американская телекомпания СNN отказалась публиковать опровержение своего сюжета об обвинениях актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах.



Что еще почитать?

“Из семи миллиардов людей на Земле тебя тянет ко мне, меня тянет к тебе...” Не исключено, что уже через пару десятков лет строки этой песни приобретут совершенно иной смысл. В самом деле, людей на планете становится все больше, однако Homo sapiens до такой степени деградирует в умении общаться с себе подобными, что готов заменить друзей, коллег по работе и даже любимых роботами! Но почему мы влюбляемся в гаджеты и готовы строить с ними отношения?


Наш корреспондент, пытаясь понять, как аферисты из интернета “разводят на деньги” барышень, зарегистрировалась на нескольких сайтах знакомств.

Температура воздуха скачет, как на батуте. Неудивительно, что жалобы на метеозависимость сегодня можно услышать не только от стариков, но и от молодежи. Так как не попасть в плен метеозависимости?


Есть страны, в которых мы никогда не бывали, хоть в паспорте и стоит штамп о въезде. А некоторые путешествуют, но при этом никогда не бывали ни в одной стране мира. Рассмотрим туристов на улицах больших городов и попутешествуем вместе с нашим блогером Татьяной Сулимовой.





















 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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выходные снова жара. К капризам природы нам не привыкать. А вот к плохим новостям привыкнуть невозможно. Наша сегодняшняя подборка исключительно неплоха. ...
 
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