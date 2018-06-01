В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Риме неизвестные похитили у инкассаторов более 1,5 миллиона евро‍ Итальянские власти сообщили о группе грабителей, которая утром 1 июня совершила налет на инкассаторский фургон в Риме и завладела 1,5 млн евро. Ограбление...

Итальянские власти сообщили о группе грабителей, которая утром 1 июня совершила налет на инкассаторский фургон в Риме и завладела 1,5 млн евро.Ограбление произошло на западе Рима. Его совершили четверо мужчин в масках и вооруженных ружьями. Инкассаторы в этот момент были в магазине.Благо, пострадавших в данном инциденте нет.