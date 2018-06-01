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В Риме неизвестные похитили у инкассаторов более 1,5 миллиона евро
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Итальянские власти сообщили о группе грабителей, которая утром 1 июня совершила налет на инкассаторский фургон в Риме и завладела 1,5 млн евро.
Ограбление произошло на западе Рима. Его совершили четверо мужчин в масках и вооруженных ружьями. Инкассаторы в этот момент были в магазине.
Благо, пострадавших в данном инциденте нет.
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Итальянские власти сообщили о группе грабителей, которая утром 1 июня совершила налет на инкассаторский фургон в Риме и завладела 1,5 млн евро. Ограбление...
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