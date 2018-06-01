ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское футбольное дерби закончилось победой "Динамо"

02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


Фото БЕЛТА

В минском дерби на поле стадиона "Трактор" сражались "Динамо" и "Минска". Игра выдалась очень упорной. Множество болельщиков увидели только один гол. На 90-й минуте его забил Артем Быков, благодаря чему "Динамо" одержало победу. У команды 23 очка, "Динамо" отстает от БАТЭ на 2 очка. 

Во 2-ом поединке сегодня гродненский "Неман" сыграет с солигорским "Шахтермо". Футболисты Гродно расположились на третьем месте в турнирной таблице с 18 очками. Своих соперников они опережают на 3 балла, занимая 5-ю строчку. 

Лидер турнира БАТЭ свой 10-й матч сыграет 2 июня в гостях у "Городеи". Также в этот день пройдут еще 3 встречи: минское "Торпедо" - брестское "Динамо", могилевский "Днепр" - "Витебск", "Гомель" - столичный "Луч". З июня 2-я играми закончится десятый тур: "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи", жодинский "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк".



 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото БЕЛТА В минском дерби на поле стадиона "Трактор" сражались "Динамо" и "Минска". Игра выдалась очень упорной. Множество болельщиков увидели только один...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я никогда не делала пластику!". Белла Хадид о комплексах и о том, как ее внешность так изменилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика