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Минское футбольное дерби закончилось победой "Динамо"
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Во 2-ом поединке сегодня гродненский "Неман" сыграет с солигорским "Шахтермо". Футболисты Гродно расположились на третьем месте в турнирной таблице с 18 очками. Своих соперников они опережают на 3 балла, занимая 5-ю строчку.
Лидер турнира БАТЭ свой 10-й матч сыграет 2 июня в гостях у "Городеи". Также в этот день пройдут еще 3 встречи: минское "Торпедо" - брестское "Динамо", могилевский "Днепр" - "Витебск", "Гомель" - столичный "Луч". З июня 2-я играми закончится десятый тур: "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи", жодинский "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк".
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