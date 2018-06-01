|
В Германии устроили охоту на сбежавших из зоопарка хищников
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Это случилось в городе Люнебах, что на западе страны.
Власти Люнебаха говорят, что вольер остался без двух львов, двух тигров, ягуар и медведя. Известно, что через какое-то время медведя застрелили.
Животные сбежали из-за поднявшегося уровня воды после затяжных ливней, которыми были повреждены клетки.
Горожан предупредили об опасности. Животные еще на свободе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это случилось в городе Люнебах, что на западе страны. Власти Люнебаха говорят, что вольер остался без двух львов, двух тигров, ягуар и медведя. Известно, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)