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В Воложинском районе отец-бесправник оставил в машине сына после аварии
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: uvd-mo.gov.byЗа рулем Kia Sephia был водитель 28-и лет. На закруглении дороги он не справился с управлением, и машину занесло. Она врезалась в дерево неподалеку от приусадебного участка.
В авто с ним ехал сын 4-х лет. Он сидел на переднем сиденье не в детском кресле, ремнем безопасности пристегнут не был. После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии. Ребенка забрала родня. У мальчика были телесные повреждения.
Водителя задержали 1 июня в 6 утра в беседке по месту жительства. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян (1,66 промилле). По его словам, напился он уже после аварии. Его версию проверяют.
В 2016 году мужчину уже лишили водительских прав за пьяную езду. По предварительной версии, авария могла случиться из-за технической неисправности — заклинило заднее колесо.
В инспекции напоминают, что детей обязательно нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах. Перевозя несовершеннолетних, важно дополнительно удостовериться в исправности автомобиля.
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Фото: uvd-mo.gov.by За рулем Kia Sephia был водитель 28-и лет. На закруглении дороги он не справился с управлением, и машину занесло. Она врезалась в дерево...
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