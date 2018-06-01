Фото: uvd-mo.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Воложинском районе отец-бесправник оставил в машине сына после аварии Фото: uvd-mo.gov.by За рулем Kia Sephia был водитель 28-и лет. На закруглении дороги он не справился с управлением, и машину занесло. Она врезалась в дерево...

За рулем Kia Sephia был водитель 28-и лет. На закруглении дороги он не справился с управлением, и машину занесло. Она врезалась в дерево неподалеку от приусадебного участка.В авто с ним ехал сын 4-х лет. Он сидел на переднем сиденье не в детском кресле, ремнем безопасности пристегнут не был. После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии. Ребенка забрала родня. У мальчика были телесные повреждения.Водителя задержали 1 июня в 6 утра в беседке по месту жительства. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян (1,66 промилле). По его словам, напился он уже после аварии. Его версию проверяют.В 2016 году мужчину уже лишили водительских прав за пьяную езду. По предварительной версии, авария могла случиться из-за технической неисправности — заклинило заднее колесо.В инспекции напоминают, что детей обязательно нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах. Перевозя несовершеннолетних, важно дополнительно удостовериться в исправности автомобиля.