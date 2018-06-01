Фото: УСК по Витебской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После пожара в ФОК в Миорах в отношении двух рабочих‍ возбудили дело Фото: УСК по Витебской области Дело возбудили по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55» -...

Дело возбудили по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ДКУСП «Миорское ПМК-55» - бетонщика 56-и лет и 51-летнего плотника-бетонщика.Мужчины работали 1 июня на крыше ФОКа по улице Коммунистической в Миорах. Их обязали к явке, рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.Напомним, 1 июня днем несколько часов понадобилось спасателям на тушение пожара в ФОКе. Персонал из восьми человек сам вышел из здания до приезда пожарных, никто не пострадал.Предварительно, возгорание случилось в районе обрешетки кровли.ФОК в Миорах был открыт 8 лет тому, в феврале 2010-го года. Здесь установлены тренажерные и гимнастические залы, бассейн и баня, бильярдный зал и настольный теннис.