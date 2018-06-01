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Фоторепортаж: в Гродно прошло торжественное открытие фестиваля национальных культур

02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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У подворий, которым еще предстоит предстать во всем цвете и красоте, целый день стояла веселая суета. Еще до полудня в ожидании первых покупателей вдоль центральных улиц растянулись палатки ремесленников. Ассортимент – от расшитых подушечек до кованой мебели. 








Во второй половине дня фотоклуб «Гродно» пригласил гостей на выставку «Гродна – карогод сябороў», а в лютеранской кирхе прошел концерт джазовой органной музыки. Писатели разных национальностей обсудили актуальные вопросы творчества за круглым столом, на семинаре в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы ученые сравнили звучание художественных текстов в оригинале и в переводе. На Аллее дружбы в Коложском парке представители китайской, латиноамериканской, латышской и арабской диаспор посадили новые деревья: кедр, красное дерево, липу и акацию.  





И все же, главным событием первого фестивального дня стало театрализованное шествие. В нем приняли участие представители 35 народов, живущих в нашей стране. Разноцветная шумная лента растянулась на сотни метров, окатывая прохожих то переливами восточных мелодий, то звонкой скороговоркой частушек, то жаркими южными ритмами. Казаки удивили зрителей мастерством владения кнутом и саблями, дагестанцы — до миллиметра отточенными движениями танца, украинцы — проникновенным хоровым пением. 






Точка назначения – Советская площадь, где прошла торжественная церемония открытия фестиваля и гала-представление мастеров искусств. Ближе к полуночи город озарил фейерверк, на стенах Нового замка расправил крылья символ  праздника - стилизованный аист с национальными орнаментами разных стран на перьях: здесь прошло 3D-mapping шоу, посвященное началу фестивальных мероприятий.   































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Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
Фото: Владимир ШЛАПАК
 
Теги: Гродно
 
 
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У подворий, которым еще предстоит предстать во всем цвете и красоте, целый день стояла веселая суета. Еще до полудня в ожидании первых покупателей вдоль...
 
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