1 / Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК Фото: Владимир ШЛАПАК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фоторепортаж: в Гродно прошло торжественное открытие фестиваля национальных культур У подворий, которым еще предстоит предстать во всем цвете и красоте, целый день стояла веселая суета. Еще до полудня в ожидании первых покупателей вдоль...

У подворий, которым еще предстоит предстать во всем цвете и красоте, целый день стояла веселая суета. Еще до полудня в ожидании первых покупателей вдоль центральных улиц растянулись палатки ремесленников. Ассортимент – от расшитых подушечек до кованой мебели.Во второй половине дня фотоклуб «Гродно» пригласил гостей на выставку «Гродна – карогод сябороў», а в лютеранской кирхе прошел концерт джазовой органной музыки. Писатели разных национальностей обсудили актуальные вопросы творчества за круглым столом, на семинаре в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы ученые сравнили звучание художественных текстов в оригинале и в переводе. На Аллее дружбы в Коложском парке представители китайской, латиноамериканской, латышской и арабской диаспор посадили новые деревья: кедр, красное дерево, липу и акацию.И все же, главным событием первого фестивального дня стало театрализованное шествие. В нем приняли участие представители 35 народов, живущих в нашей стране. Разноцветная шумная лента растянулась на сотни метров, окатывая прохожих то переливами восточных мелодий, то звонкой скороговоркой частушек, то жаркими южными ритмами. Казаки удивили зрителей мастерством владения кнутом и саблями, дагестанцы — до миллиметра отточенными движениями танца, украинцы — проникновенным хоровым пением.Точка назначения – Советская площадь, где прошла торжественная церемония открытия фестиваля и гала-представление мастеров искусств. Ближе к полуночи город озарил фейерверк, на стенах Нового замка расправил крылья символ праздника - стилизованный аист с национальными орнаментами разных стран на перьях: здесь прошло 3D-mapping шоу, посвященное началу фестивальных мероприятий.