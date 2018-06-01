В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Колумбии застрелен футболист Полицейские сообщили, что убийца явился на вечеринку игроков, чтобы разобраться с Пеньярадой из-за девушки. Он несколько раз выстрелил и ранил полузащитника...

Полицейские сообщили, что убийца явился на вечеринку игроков, чтобы разобраться с Пеньярадой из-за девушки. Он несколько раз выстрелил и ранил полузащитника «Кортулуа» Эссьена Искьердо. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.Оказалось, что убийства среди футболистов в Колумбии случаются не впервые. В 1994 году застрелили вратаря Андреса Эскобара. Считается, что убийство спровоцировал гол в свои ворота в матче чемпионата мира против Штатов.