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В Колумбии застрелен футболист
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Полицейские сообщили, что убийца явился на вечеринку игроков, чтобы разобраться с Пеньярадой из-за девушки. Он несколько раз выстрелил и ранил полузащитника «Кортулуа» Эссьена Искьердо. Пострадавшего немедленно доставили в больницу.
Оказалось, что убийства среди футболистов в Колумбии случаются не впервые. В 1994 году застрелили вратаря Андреса Эскобара. Считается, что убийство спровоцировал гол в свои ворота в матче чемпионата мира против Штатов.
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Полицейские сообщили, что убийца явился на вечеринку игроков, чтобы разобраться с Пеньярадой из-за девушки. Он несколько раз выстрелил и ранил полузащитника...
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